5 أسرار غذائية للأشخاص الأطول عمرًا في العالم

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يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالعيش حياة أطول وأكثر صحة.

وكشفت الدكتورة بونام ديساي، طبيبة مقيمة في الولايات المتحدة، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن خمسة أسرار غذائية للأشخاص الأطول عمرًا في العالم. اضافة اعلان





الأشخاص الأطول عمرًا في العالم



5 أسرار غذائية للأطول عمرًا في العالم



1. الأول هو تعظيم الفواكه والخضراوات



2. حفنة من المكسرات.



3. كوب من الفاصوليا يوميًا



4. دمج الزيوت الصحية في نظامك الغذائي



5. تجنب الأطعمة المصنعة



ويعيش الأشخاص الأطول عمرًا في العالم فيما يعرف بالمناطق الزرقاء بسردينيا بإيطاليا، وأوكيناوا في اليابان، ونيكويا في كوستاريكا، وإيكاريا في اليونان، ولوما ليندا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ومن بين أمور أخرى، فإن ما يأكله هؤلاء الأشخاص له تأثير كبير على مدة حياتهم.وأبرزت الدكتورة ديساي، خمسة أسرار غذائية لهؤلاء الأشخاص قالت: "أنا شخصيًا أحاول أيضًا دمجها في روتيني اليومي".وفقًا للدكتورة ديساي، فإن هذا يعني "استهداف حوالي خمس إلى 10 حصص من الفواكه والخضراوات يوميًا".وتعتبر الفواكه والخضراوات مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك وفيتامين سي والبوتاسيوم. كما أنها مصدر ممتاز للألياف الغذائية، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.تعتبر المكسرات مصدرًا جيدًا للبروتين والدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن - وهي عناصر مغذية توفر تأثيرات وقائية ضد أمراض القلب والسكري.قالت الدكتورة ديساي: "تأكد من أن المكسرات ليست مليئة بالسكر والملح والزيوت الصحية".الفاصوليا مصدر جيد للبروتين والفولات ومضادات الأكسدة. أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تفيد صحة القلب، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وتمنع الكبد الدهني.قالت الدكتور ديساي: "الفاصوليا مليئة بالألياف والبروتين"، مشيرة إلى عدة أنواع تحمل نفس الفائدة، مثل حبوب الحمص، وفاصوليا البينتو، والعدس، والفاصوليا السوداء.زيت الزيتون غني بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة وقد ثبت أن له خصائص قوية مضادة للالتهابات.وأظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من السكتات الدماغية، والحماية من أمراض القلب، والمساعدة في مكافحة مرض الزهايمر.وقالت الدكتور ديساي: "يشمل ذلك الزيوت مثل زيت الزيتون البكر الممتاز".يمكن أن تكون الأطعمة المصنعة غير صحية لأنها غالبًا ما تحتوي على مكونات مثل الملح والسكر والدهون المضافة إليها.قالت الدكتورة ديساي: "عندما تشعر بالجوع، بدلاً من تناول المعجنات ورقائق البطاطس والكيك، تناول الأطعمة الكاملة مثل البروكلي والفاصوليا الخضراء".