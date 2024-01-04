عاجل.. بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين اليوم

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يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام والمعلمون بمدارس البنين والبنات، بمناطق ومحافظات المملكة بنهاية دوام اليوم الخميس، بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني. اضافة اعلان





اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني



إجازة نهاية أسبوع مطولة



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



وجاء ذلك بعد أن أدى الطلاب والطالبات اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ التي انطلقت الأحد الماضي في كافة المراحل الدراسية وتستمر حتى اليوم الخميس.وتبلغ مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، 9 أيام، ابتداءً من 23/ 6/ 1445هـ، الموافق 5/1/2024م، وتنتهي 1/ 7/ 1445هـ، الموافق 13/1/2024م.ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 16/7/ 1445م، الموافق 28/1/2024م.وتبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بتاريخ 12/8/1445 هـ الموافق 22/2/2024م، وتبدأ معها أيضًا إجازة يوم التأسيس الوطني، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام.ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعًا دراسيًاوتبلغ عدد الأيام الدراسية 57 يومًايشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.