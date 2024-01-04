تفوقت على سامسونج.. أبل تسيطر على مبيعات الهواتف الذكية 2023

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سيطرت أبل على مبيعات الهواتف الذكية الراقية خلال عام 2023 الماضي، حيث تفوقت بشكل كبير على شركات سامسونج وهواوي.





أبل تستحوذ على 70% من مبيعات الهواتف الذكية اضافة اعلان



سامسونج بالمركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية



هواوي ثالثًا في مبيعات الهواتف الذكية



شاومي وأوبو رابعًا وخامسًا في مبيعات الهواتف الذكية



مبيعات الهواتف الذكية



نمو سوق الهواتف الذكية



الهواتف الذكية خلال عام 2024



واستحوذت أبل وحدها على ما يزيد على 70% من المبيعات حول العالم، وفقًا لما ذكره تقرير أخير لمؤسسة Counterpoint Research لأبحاث السوق.وجاءت شركة سامسونج في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 17% بزيادة طفيفة عن العام الماضي، مدفوعةً بالمبيعات القوية لسلسلة جالاكسي S23 وهواتفها القابلة للطي.في حين احتلت هواوي المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 5% بفضل مبيعات سلسلة ميت 60 التي صدرت خلال النصف الثاني من عام 2023.وجاءت شركتا شاومي وأوبو في المرتبة الرابعة والخامسة على الترتيب بحصص سوقية صغيرة، مع اتجاه الشركتين إلى التركيز على قطاع الهواتف الذكية الرائدة خلال السنوات الأخيرة.وبحسب التقرير، فإن مبيعات الهواتف الذكية الراقية التي يزيد سعرها على 600 دولار أمريكي قد زادت بنسبة قدرها 6% على أساس سنوي، وباتت تشكل نحو 24% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية، مع نمو ملحوظ في الأسواق النامية مثل الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط.ومن الأسباب الرئيسة التي دفعت النمو في سوق الهواتف الذكية الراقية طرح الشركات إصدارات غالية الثمن بسعر يصل إلى 1000 دولار أمريكي أو أكثر، ومن المتوقع أن يستمر ذلك النمو خلال المستقبل القريب.ومن المتوقع صدور العديد من الهواتف الذكية الراقية خلال عام 2024 الجاري، أبرزها سلسلة سامسونج جالاكسي S24 خلال الربع الأول، وسلسلة آيفون 16 من أبل خلال الربع الأخير، بالإضافة إلى العديد من الهواتف القابلة للطي.