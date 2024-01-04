تفوقت على سامسونج.. أبل تسيطر على مبيعات الهواتف الذكية 2023

سيطرت أبل على مبيعات الهواتف الذكية الراقية خلال عام
2023 الماضي، حيث تفوقت بشكل كبير على شركات سامسونج وهواوي.
أبل تستحوذ على 70% من مبيعات الهواتف الذكيةاضافة اعلان
واستحوذت أبل وحدها على ما يزيد على 70% من المبيعات
حول العالم، وفقًا لما ذكره تقرير أخير لمؤسسة Counterpoint Research لأبحاث السوق.
سامسونج بالمركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية
وجاءت شركة سامسونج في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها
17% بزيادة طفيفة عن العام الماضي، مدفوعةً بالمبيعات القوية لسلسلة جالاكسي S23 وهواتفها القابلة للطي.
هواوي ثالثًا في مبيعات الهواتف الذكية
في حين احتلت هواوي المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 5%
بفضل مبيعات سلسلة ميت 60 التي صدرت خلال النصف الثاني من عام 2023.
شاومي وأوبو رابعًا وخامسًا في مبيعات الهواتف الذكية
وجاءت شركتا شاومي وأوبو في المرتبة الرابعة والخامسة
على الترتيب بحصص سوقية صغيرة، مع اتجاه الشركتين إلى التركيز على قطاع الهواتف
الذكية الرائدة خلال السنوات الأخيرة.
مبيعات الهواتف الذكية
وبحسب التقرير، فإن مبيعات الهواتف الذكية الراقية
التي يزيد سعرها على 600 دولار أمريكي قد زادت بنسبة قدرها 6% على أساس سنوي،
وباتت تشكل نحو 24% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية، مع نمو ملحوظ في الأسواق
النامية مثل الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط.
نمو سوق الهواتف الذكية
ومن الأسباب الرئيسة التي دفعت النمو في سوق الهواتف
الذكية الراقية طرح الشركات إصدارات غالية الثمن بسعر يصل إلى 1000 دولار أمريكي
أو أكثر، ومن المتوقع أن يستمر ذلك النمو خلال المستقبل القريب.
الهواتف الذكية خلال عام 2024
ومن المتوقع صدور العديد من الهواتف الذكية الراقية
خلال عام 2024 الجاري، أبرزها سلسلة سامسونج جالاكسي S24 خلال الربع الأول، وسلسلة آيفون 16 من أبل
خلال الربع الأخير، بالإضافة إلى العديد من الهواتف القابلة للطي.