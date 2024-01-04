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جرائم الغرب.. مقتل إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه في نيوجيرسي الأمريكية

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وفاة إمام بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في أمريكا
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استمرارًا لعنصرية الغرب وجرائمه ضد المسلمين، لقي إمام مسجد مصرعه بعد إطلاق النار عليه في نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية.اضافة اعلان

مقتل إمام بعد إطلاق النار عليه في أمريكا

ونقلت "الحرة"، عن ممثلين للادعاء العام في ولاية نيوجيرسي أن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد، ولم تحدد السلطات بعد أي مشتبه به أو الدافع وراء الهجوم.

تصاعد حوادث التحيز العنصري بالولايات المتحدة

وأكد المدعي العام للولاية، أنه يعمل في ضوء تصاعد حوادث التحيز ضد مختلف الأديان في الآونة الأخيرة، وخاصة المجتمع الإسلامي.
وكشفت السلطات المحلية أن الإمام حسن شريف، تعرض أمس الأربعاء لإطلاق النار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحا بقليل بينما كان في سيارته أمام مسجد محمد في منطقة نيوراك.

الإمام توفي متأثرًا بجراحه

وأضافت أن شريف توفي متأثرًا بإصابته في مستشفى محلي بعد ظهر أمس، لافتًا إلى وجود الكثيرين في نيوجيرسي ينتابهم شعور متزايد بالخوف.
يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه الحوادث المرتبطة بـ "الإسلاموفوبيا" في أنحاء الولايات المتحدة منذ الحرب بين حركة حماس ودولة الاحتلال والقصف العنيف والهجوم البري على قطاع غزة.

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