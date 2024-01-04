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المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزراء حكومة الاحتلال

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
وزير الخارجية
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أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال، واللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.اضافة اعلان

المملكة تدين تصريحات وزراء الاحتلال 


وأكدت المملكة على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات اليوم، في قصف استهدف عدة منازل في قطاع غزة.
 وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد عشرة فلسطينيين في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع.

استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات مكثفة


 كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف أحياء الأمل وبني سهيلا وخزاعة بعشرات الصواريخ والقذائف ملحقة دمارًا في منازل الفلسطينيين.

طائرات ومدفعية الاحتلال تدمر خمسة أبراج سكنية


 وفي وسط قطاع غزة دمّرت طائرات ومدفعية الاحتلال خمسة أبراج سكنية في مخيم النصيرات وبرجًا سادسًا في مخيم البريج الذي يتعرض لقصف مستمر.
 من جانبها أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، عن تمكنها من انتشال أربعة شهداء وعشرات الجرحى من داخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف متواصل على مدار الأيام الماضية، مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

الاحتلال يعمل على تصفية القضية الفلسطينية


أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل من خلال ثلاثة محاور على تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على الأرض وإفشال تطبيق مبدأ حل الدولتين، ما يهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

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