الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق الدراسة في جميع مدارس القنفذة اليوم الخميس

إدارة تعليم القنفذة
إدارة التعليم بالقنفذة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قررت إدارة التعليم بمدينة القنفذة، بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة اليوم الخميس، وتحويل الدراسة إلى عن بعد من خلال منصة مدرستي.اضافة اعلان

تعليق الدارسة في جميع مدارس القنفذة

وأوضحت الإدارة أن هذا القرار جاء بناءً على التقارير التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد، والتي أفادت بسوء حالة الطقس، في سبيل الحفاظ على سلامة الجميع.
وأضافت الإدارة، أن هذا القرار يشمل الطلبة والطالبات في كافة مدارس إدارة تعليم القنفذة، وكذلك منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.


انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض

ووفقًا لـ"المركز الوطني للأرصاد" فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

أمطار رعدية على 5 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.

تكوّن الضباب على 9 مناطق

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.


حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر وارتفاع الموج

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.


استمرار الحالة المطرية

وحذر "الأرصاد"، من استمرار الحالة المطرية، متوقعًا هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ ورياح تستمر في معظم المناطق حتى المساء.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على عسير..تقلبات جوية حتى التاسعة مساء

حافلة نقل الموظفين تتحرك وقت المغرب وتصل بعد العشاء.. ماذا يفعل الركاب؟

"تقبيل وعناق".. طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاما في حفر الباطن

الخميس 22 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

عاجل.. شروط الفحص الطبي لإصدار رخصة القيادة 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
12:34 ص الخميس، 04 يناير 2024

المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزراء حكومة الاحتلال

ا
11:52 م الأربعاء، 03 يناير 2024

بيان أمني بضبط مواطنين ظهرا في فيديو يطلقان أعيرة نارية في الهواء

تعليم القنفذة
11:05 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تعليق الدراسة في القنفذة ومكاتب التعليم.. غدا الخميس

أهم 10
11:03 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين وتنبيه مهم من حساب المواطن بشأن هذه الرسالة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ا
11:52 م الأربعاء، 03 يناير 2024

بيان أمني بضبط مواطنين ظهرا في فيديو يطلقان أعيرة نارية في الهواء

GC52LULXIAA1Qce
8:23 ص الخميس، 04 يناير 2024

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من شدة البرد وانخفاض الحرارة على هذه المناطق

أمطار المملكة
7:24 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للطلاب في ختام اختبارات الفصل الدراسي الثاني

المرور - الاشارة -- مخالفة
6:45 ص الخميس، 04 يناير 2024

توضيح عاجل من "المرور".. هل يمكن تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ10 أشهر؟

مساند
5:57 ص الخميس، 04 يناير 2024

توضيح عاجل من "مساند" بخصوص نقل خدمات عامل بدون مبلغ مالي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4:33 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. "الموارد البشرية" توضح المدة المحددة لدراسة اعتراض الضمان الاجتماعي