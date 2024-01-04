تعليق الدراسة في جميع مدارس القنفذة اليوم الخميس

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قررت إدارة التعليم بمدينة القنفذة، بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة اليوم الخميس، وتحويل الدراسة إلى عن بعد من خلال منصة مدرستي.
تعليق الدارسة في جميع مدارس القنفذةوأوضحت الإدارة أن هذا القرار جاء بناءً على التقارير التي أعلن عنها
المركز الوطني للأرصاد، والتي أفادت بسوء حالة الطقس، في سبيل الحفاظ على سلامة الجميع.
وأضافت الإدارة، أن هذا القرار يشمل الطلبة والطالبات في كافة مدارس إدارة تعليم القنفذة، وكذلك منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
انخفاض في درجات
الحرارة على الشرقية والرياضووفقًا
لـ"المركز الوطني للأرصاد" فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ
انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.
أمطار رعدية على
5 مناطقفي حين يستمر
التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير،
الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.
تكوّن الضباب
على 9 مناطقكما لا يستبعد
تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود
الشمالية.
حركة الرياح على
البحر الأحمروأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة
15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
حالة البحر
وارتفاع الموجوارتفاع الموج
من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على
الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.