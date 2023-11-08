عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي من حساب المواطن ووظائف بالمدن الطبية بوزارة الداخلية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تنبيه من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر غدًا الخميس، مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده.
توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
مشهد نادر.. لحظة دخول سيل وادي ريم إلى البحر الأحمر على سواحل جازان
في مشهد نادر، أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دخول سيل وادي ريم إلى البحر الأحمر.
باقي 24 ساعة.. استمرار التقديم على وظائف المدن الطبية بوزارة الداخلية
كشفت وزارة الداخلية "برنامج المدن الطبية" بالإدارة العامة للخدمات الطبية، عن استمرار التوظيف لشغل الوظائف المدنية في المجالات "الإدارية والفنية والصحية والطبية" في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:
تفصيلات مشروع نظام المساهمات العقارية المطروح للاستطلاع
طرحت الهيئة العامة للعقار، مشروع نظام المساهمات العقارية للاستطلاع والرأي، وتصنف المساهمات العقارية وفقاً للمشروع حسب الحجم.
فيديو متداول .. كيف تبدأ حياتك بـ 10 ريالات وتصبح 67 مليونًا في هذا التوقيت؟
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول للقاء مصور مع أحد المواطنين، يتحدث فيه عن كيفية استغلال الفائدة المركبة عبر استثمار الأموال.
الأمم المتحدة: دخول 50 شاحنة إلى غزة ولكن بدون الوقود
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 50 شاحنة تقل غذاء وماء وإمدادات طبية ودواء ومستلزمات النظافة دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
هل يُكره كثرة الحلف حتى لو كان الإنسان صادقًا؟ "الخثلان" يوضح (فيديو)
قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن كثرة الحلف حتى لو كان الإنسان صادقًا مكروه.
تتجسس على خصوصياتنا.. كيف تحظر المكالمات المزعجة على هواتف آيفون؟
يشتكي الكثيرون من مضايقات المكالمات الهاتفية العشوائية والتي تسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين، والتي قد تكون مكالمات احتيالية في بعض الأوقات لسرقة بيانات شخصية حساسة أو النصب على المستخدمين.
للمرة الأولى.. الكشف عن تأثيرات حبوب منع الحمل على الدماغ
أظهرت دراسة أجراها باحثون في كندا، أن وسائل منع الحمل اليومية يمكن أن تضعف مناطق الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرار والتحكم في النبضات.