الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر غدًا الخميس، مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده.اضافة اعلان
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، والذي هو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022".
يأتي ذلك عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023، وذلك عشية صرف الدفعة 71.


موعد صرف الدفعة 72

وأعلن حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه "سيتم صرف الدعم للدفعة 72 يوم الخميس بتاريخ " 9 من نوفمبر".
وجرت العادة على صرف الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي. لكن "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

حساب مواطن
3:00 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة.. يتم إضافة الأبناء في حساب المواطن في حال زواج الأم

أمانة جدة
1:59 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أمانة جدة تعلن عن 12 وظيفة عبر منصة جدارات

شركة نقل وتقنيات المياه
10:20 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

وظائف - عاملين - موظفين
6:33 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

صندوق البيئة يعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. التفاصيل ورابط التقديم

اقرأ أيضا

عاجل.. تصل لـ 8000 ريال .. وظائف شاغرة بعدة مدن في المملكة

شروط وخطوات تقديم الأرملة لحساب المواطن

عاجل.. وزارة الطاقة تطرح عشرات الوظائف في مختلف التخصصات

تعديل حالة الوريث.. تنبيه عاجل من التأمينات بخصوص صرف المعاش

متاح الآن.. وظائف في مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن (11) 8:04 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل تُسقط مكافأة الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟

حساب المواطن 3:57 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

كيف تعرف الحد المانع في حساب المواطن؟

حساب المواطن 2:00 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

مستقل في الضمان الاجتماعي وتابع في حساب المواطن.. هل يؤثر؟

حساب المواطن 11:15 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

احتساب العمر في حساب المواطن.. بالميلادي أم الهجري؟

اقرأ أيضا

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
1:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟

منصة تراضي
12:40 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"العدل": 77 ألف جلسة صلح إلكترونية عبر منصة تراضي خلال شهر

وزارة الاقتصاد والتخطيط
10:30 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط للبكالوريوس فأعلى

ف8585
10:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتقديم في برنامج التعاقد المؤقت والأطباء الزائرين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المدن الطبية بوزارة الداخلية
8:11 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

باقي 24 ساعة.. استمرار التقديم على وظائف المدن الطبية بوزارة الداخلية

حساب المواطن
8:01 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر

المدير الناجح
7:31 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

كيف يقتل المدير طموحك؟.. أفضل طريقة لاكتشاف المواهب الإبداعية للموظفين

أمطار المملكة
7:14 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق

الهيئة العامة لعقارات الدولة
5:50 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. تفصيلات مشروع نظام المساهمات العقارية المطروح للاستطلاع

المكالمات المزعجة على هواتف آيفون
3:49 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تتجسس على خصوصياتنا.. كيف تحظر المكالمات المزعجة على هواتف آيفون؟