تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر

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أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر غدًا الخميس، مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، والذي هو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022".

يأتي ذلك عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023، وذلك عشية صرف الدفعة 71.

تنفيذًا للتوجيه الكريم،سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023،والذي هو امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022 وبإمكانك معرفة استحقاقك عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW November 7, 2023





موعد صرف الدفعة 72



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

