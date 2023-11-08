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مشهد نادر.. لحظة دخول سيل وادي ريم إلى البحر الأحمر على سواحل جازان

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سيل وادي الريم
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في مشهد نادر، أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دخول سيل وادي ريم إلى البحر الأحمر.

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وبينت الصور كيف جرت السيول المتدفقة من وادي الريم نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة على سواحل مركز الشقيق بمحافظة الدرب منطقة جازان.

أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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