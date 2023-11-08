هل يُكره كثرة الحلف حتى لو كان الإنسان صادقًا؟ "الخثلان" يوضح (فيديو)

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن كثرة الحلف حتى لو كان الإنسان صادقًا مكروه. اضافة اعلان





كثرة الحلف من صفات المنافقين



على المسلم أن يبتعد عن صفات المنافقين



لا بأس بالحلف في هذه الحالة



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن كثرة الحلف من صفات المنافقين، وذكر الله تعالى عن المنافقين أنهم يكثرون الأيمان: "اتخذوا أيمانهم جنة"، "ويحلفون بالله إنهم لمنكم"، "يحلفون لكم لترضوا عنهم".وأضاف أن الله تعالى ذكر كثرة في معرض الذم وأن ذلك من صفات المنافقين، وأنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن صفات المنافقين والتشبه بهم بكثرة الحلف.وبين الخثلان، أن الإنسان لو احتاج للحلف، فلا بأس؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانًا يحلف، لكن عند الحاجة.وأشار إلى أن الإمام الشافعي كان يقول: "ما حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا".