تتجسس على خصوصياتنا.. كيف تحظر المكالمات المزعجة على هواتف آيفون؟

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يشتكي الكثيرون من مضايقات المكالمات الهاتفية العشوائية والتي تسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين، والتي قد تكون مكالمات احتيالية في بعض الأوقات لسرقة بيانات شخصية حساسة أو النصب على المستخدمين. اضافة اعلان





التجسس على أموالنا وخصوصياتنا



ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين"



معايير المكالمات المسموح بها



وبحسب موقع Geeky Gadgets فإن هذه المكالمات أصبحت مصدر إزعاج يومي للكثيرين، حيث تعطل سلامنا وتحاول خداعنا، إضافة إلى أنها أكثر من مجرد مضايقات، فغالبًا ما تكون مصممة لإيقاعنا على حين غرة وخداعنا للتخلي عن أموالنا أو معلوماتنا الشخصية.ومؤخرًا قامت شركة أبل بدمج مجموعة من الميزات القوية المصممة لمكافحة المكالمات غير مرغوب بها، ومع قدوم تحديث iOS 17، أصبحت هذه الأدوات أكثر تطورًا من أي وقت مضى، حيث توفر للمستخدمين دفاعًا هائلاً ضد آفة مكالمات الاحتيال.استخدام الإعدادات المضمنة في آيفون لحظر المكالمات الاحتيالية، حيث تم تجهيز آيفون بأدوات قوية لمساعدتك في إدارة المكالمات الواردة، ومن خلال الإعدادات، يمكنك تنشيط الميزات التي ستحميك من فوضى المكالمات الاحتيالية.وتعد إحدى الأدوات الأكثر فعالية المتاحة لك هي خيار "إسكات المتصلين غير المعروفين"، وعند تمكين هذه الميزة، لن يرن هاتفك الآيفون للمكالمات الواردة من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال الخاصة بك، أو المكالمات الصادرة الأخيرة، أو اقتراحات. Siriوبدلاً من ذلك، يتم إرسال هذه المكالمات مباشرةً إلى البريد الصوتي، وستظهر في قائمة مكالماتك الأخيرة، حتى تتمكن من مراجعتها في وقت فراغك. وهذا يعني أنه ما لم يكن المتصل معروفًا لك بالفعل، فلن يزعجك هاتفك.ومع تفعيل خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين"، يمكنك الاطمئنان إلى أن المكالمات الواردة من أرقام مألوفة فقط هي التي ستجعل هاتفك يرن، وتعتمد هذه الميزة على جهات الاتصال الخاصة بك وسجل مكالماتك الأخير لتحديد المكالمات المهمة، مما يضمن عدم تفويت المكالمات التي تريد تلقيها بالفعل.