تتجسس على خصوصياتنا.. كيف تحظر المكالمات المزعجة على هواتف آيفون؟

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يشتكي الكثيرون من مضايقات المكالمات الهاتفية
العشوائية والتي تسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين، والتي قد تكون مكالمات احتيالية
في بعض الأوقات لسرقة بيانات شخصية حساسة أو النصب على المستخدمين.
التجسس على أموالنا وخصوصياتناوبحسب موقع Geeky Gadgets فإن
هذه المكالمات أصبحت مصدر إزعاج يومي للكثيرين، حيث تعطل سلامنا وتحاول خداعنا،
إضافة إلى أنها أكثر من مجرد مضايقات، فغالبًا ما تكون مصممة لإيقاعنا على حين غرة
وخداعنا للتخلي عن أموالنا أو معلوماتنا الشخصية.
ومؤخرًا قامت شركة أبل بدمج مجموعة من الميزات القوية المصممة لمكافحة المكالمات غير مرغوب بها، ومع قدوم تحديث iOS 17، أصبحت هذه الأدوات أكثر تطورًا من أي وقت مضى، حيث توفر للمستخدمين دفاعًا هائلاً ضد آفة مكالمات الاحتيال.
استخدام الإعدادات المضمنة في آيفون لحظر المكالمات الاحتيالية، حيث تم تجهيز آيفون بأدوات قوية لمساعدتك في إدارة المكالمات الواردة، ومن خلال الإعدادات، يمكنك تنشيط الميزات التي ستحميك من فوضى المكالمات الاحتيالية.
ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين"وتعد إحدى الأدوات الأكثر فعالية المتاحة لك هي خيار
"إسكات المتصلين غير المعروفين"، وعند تمكين هذه الميزة، لن يرن هاتفك
الآيفون للمكالمات الواردة من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال الخاصة بك، أو
المكالمات الصادرة الأخيرة، أو اقتراحات. Siri
وبدلاً من ذلك، يتم إرسال هذه المكالمات مباشرةً إلى البريد الصوتي، وستظهر في قائمة مكالماتك الأخيرة، حتى تتمكن من مراجعتها في وقت فراغك. وهذا يعني أنه ما لم يكن المتصل معروفًا لك بالفعل، فلن يزعجك هاتفك.