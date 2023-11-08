الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تتجسس على خصوصياتنا.. كيف تحظر المكالمات المزعجة على هواتف آيفون؟

المكالمات المزعجة على هواتف آيفون
حظر المكالمات المزعجة على هواتف آيفون
أ أ

يشتكي الكثيرون من مضايقات المكالمات الهاتفية العشوائية والتي تسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين، والتي قد تكون مكالمات احتيالية في بعض الأوقات لسرقة بيانات شخصية حساسة أو النصب على المستخدمين.اضافة اعلان

التجسس على أموالنا وخصوصياتنا

وبحسب موقع Geeky Gadgets فإن هذه المكالمات أصبحت مصدر إزعاج يومي للكثيرين، حيث تعطل سلامنا وتحاول خداعنا، إضافة إلى أنها أكثر من مجرد مضايقات، فغالبًا ما تكون مصممة لإيقاعنا على حين غرة وخداعنا للتخلي عن أموالنا أو معلوماتنا الشخصية.
ومؤخرًا قامت شركة أبل بدمج مجموعة من الميزات القوية المصممة لمكافحة المكالمات غير مرغوب بها، ومع قدوم تحديث iOS 17، أصبحت هذه الأدوات أكثر تطورًا من أي وقت مضى، حيث توفر للمستخدمين دفاعًا هائلاً ضد آفة مكالمات الاحتيال.
استخدام الإعدادات المضمنة في آيفون لحظر المكالمات الاحتيالية، حيث تم تجهيز آيفون بأدوات قوية لمساعدتك في إدارة المكالمات الواردة، ومن خلال الإعدادات، يمكنك تنشيط الميزات التي ستحميك من فوضى المكالمات الاحتيالية.

ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين"

وتعد إحدى الأدوات الأكثر فعالية المتاحة لك هي خيار "إسكات المتصلين غير المعروفين"، وعند تمكين هذه الميزة، لن يرن هاتفك الآيفون للمكالمات الواردة من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال الخاصة بك، أو المكالمات الصادرة الأخيرة، أو اقتراحات. Siri
وبدلاً من ذلك، يتم إرسال هذه المكالمات مباشرةً إلى البريد الصوتي، وستظهر في قائمة مكالماتك الأخيرة، حتى تتمكن من مراجعتها في وقت فراغك. وهذا يعني أنه ما لم يكن المتصل معروفًا لك بالفعل، فلن يزعجك هاتفك.

معايير المكالمات المسموح بها

ومع تفعيل خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين"، يمكنك الاطمئنان إلى أن المكالمات الواردة من أرقام مألوفة فقط هي التي ستجعل هاتفك يرن، وتعتمد هذه الميزة على جهات الاتصال الخاصة بك وسجل مكالماتك الأخير لتحديد المكالمات المهمة، مما يضمن عدم تفويت المكالمات التي تريد تلقيها بالفعل.

اقرأ أيضا

تيك توك 2
1:37 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

خطة جديدة للدخل.. تيك توك يتوقف عن دعم صندوق منشئي المحتوى مالياً

آيفون
12:19 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

كيف تعرف من يراقب حركاتك وموقعك على آيفون (فيديو)

مشاكل النوم
4:07 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

لمنع انبعاثات الضوء الأزرق من هاتفك.. عليك بهذا الأمر قبل النوم

جوجل
2:58 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"نسخ النصوص من الصور" في أجهزة الأندرويد.. ميزة جديدة من "جوجل"

اقرأ أيضا

"أبل" تعتزم إطلاق تشكيلة كاملة من آيباد في 2024

هل تعاني منها؟ مشكلة تبحث عن حل في منصة فيسبوك

تتجسس عليك.. تطبيقات خطيرة على هاتفك الذكي احذفها فورًا

"واتساب" يخبتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة البريد الإلكتروني

"واتساب" يحظر أكثر من مليوني حساب في هذا البلد

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

آيفون 12:19 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

كيف تعرف من يراقب حركاتك وموقعك على آيفون (فيديو)

آيباد 11:50 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"أبل" تعتزم إطلاق تشكيلة كاملة من آيباد في 2024

F-MTyi0WkAAqrDM 10:42 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

تحديث مرتقب من آبل يعالج 3 مشاكل فنية

ساعة ابل 2:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

"أبل" تعتزم إضافة ميزة قياس ضغط الدم إلى ساعتها الذكية

اقرأ أيضا

وكالة ناسا
10:34 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"ناسا" تكتشف 7كواكب جديدة تدور حول نجم "أكثر حرارة من الشمس"

أداة جروك
8:16 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أداة ماسك الجديدة "Grok" منفلتة ومريضة في عالم الذكاء الاصطناعي

جوجل
12:23 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

قريبا.. جوجل تقدم ميزة "مسح النصوص" لنظام أندرويد

F-MTyi0WkAAqrDM
10:42 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

تحديث مرتقب من آبل يعالج 3 مشاكل فنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المكالمات المزعجة على هواتف آيفون
3:49 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تتجسس على خصوصياتنا.. كيف تحظر المكالمات المزعجة على هواتف آيفون؟

حساب مواطن
3:00 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة.. يتم إضافة الأبناء في حساب المواطن في حال زواج الأم

مواقيت الصلاة
2:02 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء

WhatsApp Image 2023-11-07 at 10.13.45 PM
1:01 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال .. تفاصيل التقديم في برنامج تأهيلي للتخصصات الإدارية والمالية بالرياض

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

WhatsApp Image 2023-11-07 at 6.47.46 PM
9:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 22 جامعة بالمملكة ضمن قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية