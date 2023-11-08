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باقي 24 ساعة.. استمرار التقديم على وظائف المدن الطبية بوزارة الداخلية

المدن الطبية بوزارة الداخلية
وظائف وزارة الداخلية
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كشفت وزارة الداخلية "برنامج المدن الطبية" بالإدارة العامة للخدمات الطبية، عن استمرار التوظيف لشغل الوظائف المدنية في المجالات "الإدارية والفنية والصحية والطبية" في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

- صيدلي
- مترجم
- مدير مركز
- منسق حركة
- سكرتير طبي
- مسؤول سلامة
- أخصائي بيانات
- أخصائي تموين
- فنى سحب دم
- أخصائي نفسي
- أخصائي مشاريع
- مأمور مستودعات
- أخصائي السموم
- أخصائي تمريض
- أخصائي اجتماعي
- أخصائي إدارة الجودة
- أخصائي مختبر طبي
- مراجع جودة إكلينيكي
- أخصائي تطوير أعمال
- مشرف صيانة وتشغيل
- أخصائي تقنية المعلومات
- مدير وحدة إدارة المعرفة
- أخصائي تثقيف صحي
- فني صيانة وتشغيل
- أخصائي مكافحة عدوى
- أخصائي تغذية إكلينيكية
- أخصائي نفسي اكلينيكي
- طبيب نائب طب الأسرة
- أخصائي إدارة مخاطر أول
- أخصائي خدمات المرضى
- طبيب استشاري طب الأسرة
- طبيب استشاري طب نفسي
- أخصائي صحة وسلامة مهنية
- كبير أخصائيين خدمات مساندة

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على المؤهل والتخصص المطلوب لشغل الوظيفة.
- توفر تصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الوثائق المطلوب إرفاقها


- السيرة الذاتية.
- صورة الهوية الوطنية.
- صورة من المؤهلات العلمية والعملية.
- صورة سارية من التصنيف المهني من الهيئة التخصصات الصحية.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم من يوم الاثنين 1445/4/22هـ من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم غد الخميس 1445/5/2هـ.

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