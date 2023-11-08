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526 شاحنة دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر

الأمم المتحدة: دخول 50 شاحنة إلى غزة ولكن بدون الوقود

دخول الشاحنات قطاع غزة
دخول الشاحنات قطاع غزة عبر معبر رفح
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أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 50 شاحنة تقل غذاء وماء وإمدادات طبية ودواء ومستلزمات النظافة دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.اضافة اعلان
ويصل بذلك عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر إلى 526، وحتى الآن لم يدخل أي وقود إلى القطاع.

وضع مثير للقلق

 وحول الوضع داخل غزة، أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي أن اكتظاظ النازحين في منشآت الأمم المتحدة يثير القلق، وساق مثالاً على ذلك بمركز تدريب خانيونس الذي يقيم به نحو 22 ألف نازح.
 وقال :" إن نصيب الفرد من مساحة المكان يقل عن مترين مربعين فقط، كما يوجد مرحاض واحد لكل 600 شخص". وأفادت وكالة الأونروا أن تدهور أوضاع النظافة وغياب الخصوصية والمساحة الكافية يهددان صحة وسلامة المحتمين بالمنشأة.
 وفي الضفة الغربية، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "إن 147 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلاً، قُتلوا منذ 7 أكتوبر، قُتلت الغالبية العظمى منهم على يد القوات الإسرائيلية، فيما قُتل 8 من بينهم طفل بيد مستوطنين".

تهجير الفلسطينيين في الضفة

 وقد هُجر 900 شخص في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر في ظل عنف المستوطنين والقيود على الوصول.
 وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، سيشارك في المؤتمر الإنساني الدولي حول غزة الذي تنظمه فرنسا يوم الخميس.

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