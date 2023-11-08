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فيديو متداول .. كيف تبدأ حياتك بـ 10 ريالات وتصبح 67 مليونًا في هذا التوقيت؟

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تكوين الثروات
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول للقاء مصور مع أحد المواطنين، يتحدث فيه عن كيفية استغلال الفائدة المركبة عبر استثمار الأموال.اضافة اعلان


من 10 ريالات إلى 67 مليونًا

وقال إنه في حالة توفير عشرة ريالات في العام الأول ثم مضاعفتها في الأعوام اللاحقة تصل إلى 67 مليونا بعد 24 عامًا تقريبًا.
وتحدى المتكلم أنه لو جلس مع أي من أثرياء المملكة، سوف يكتشف أنه لم يكن يتوقع ما وصل إليه الآن من ثروة في بداية حياته.


النقطة الحرجة في تعاظم الثروة

مؤكدًا على أن هناك نقطة حرجة تتحول فيها الثروة إلى آلية أخرى في النمو والتعاظم.
وأضاف، أن هذه النقطة التي فيها الأموال بالتكاثر إلى مضاعفاتها من تلقاء نفسها دون تدخل أو عناء من صاحبها لدرجة تدهش أصحاب الأموال أنفسهم.


الاستثمار في عمليات متتالية

ونصح الرجل بالاستثمار مبكرًا مهما كان المبلغ ضعيفًا، المهم أن يستمر في العمل على مضاعفات المبلغ وإعادة الاستثمار في عمليات متتالية.
مؤكدًا على أن هذا يعد من أسهل الطرق لمن يرغب في تكوين ثروة مالية خلال 20 عامًا من حياته ودون أن يحتاج إلى أن يرثها.

 

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