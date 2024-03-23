عاجل.. حقيقة منع المياه المعبأة لأمراض القلب

المياه المعبأة لا تمنع أمراض القلب: اضافة اعلان



مشروبات مفيدة لصحة القلب



نفى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، مزاعم وجود مياه تجارية معبأة تمنع أمراض القلب.وقال "النمر" عبر حساه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" لايوجد مياة تجارية معبأة تمنع حدوث امراض القلب...وجميع الادعاءات التسويقية في علاج امراض معينة او الوقاية منها غير صحيحة".وفي وقت سابق، وجه د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن المناسب.أشياء تحافظ على صحة القلبوقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "أشياء يحبها القلب كالتالي:1-الرياضة2- الخضروات والفواكه3- الوزن المناسب4-مراقبة ضغط/سكر/كلسترول5- الابتعاد عن التوتر6- تقليل الملح7-النوم الكافيكذلك ينصح الخبراء بتناول المشروبات الغنية والمفيدة خاصة التي تتعلق بتقوية القلب في شهر رمضان، حيث تعد انسدادات القلب والجلطات الدموية من المخاوف الصحية الخطيرة.وبحسب ما نشره موقع DNA India ، فإن القائمة تشمل خمسة أنواع من العصائر الطبيعية التي تعد مفيدة بشكل عام لكنها لا تشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن الرأي الطبي المؤهل وهي:1-عصير التوت البري:يتميز عصير التوت البري الطازج باحتوائه على كميات مناسبة من مضادات الأكسدة والفلافونويد، التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب.كما أن عصير التوت البري الطازج معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.2- عصير الرمان: وهو غني بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم. كما أنه يحتوي على مركبات قد تساعد في منع تكون جلطات الدم.3- عصير البرتقال: غني بفيتامين C والبوتاسيوم، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة القلب. ويمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.4- عصير الجزر: يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف. كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب بشكل عام.5- عصير الشمندر: المعروف أيضًا باسم البنجر، معروف بقدرته على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة معدلات الأكسجين للخلايا، ويعد تناول عصير الشمندر مهمًا لتحسين أداء الدورة الدموية بشكل عام.