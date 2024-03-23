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شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 4 وافدات لقيامهن بهذا الأمر

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الأمن العام
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قبضت شرطة العاصمة المقدسة على (4) وافدات من الجنسية المصرية لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل، وتم استرداد المسروقات، وإيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالتهن للنيابة العامة.اضافة اعلان

القبض على مسافرين بمطار حائل الدولي

وفي وقت سابق، أعلنت جوازات مطار حائل الدولي، الأربعاء الماضي، أنها تمكنت من القبض على مسافريْن من الجنسية الباكستانية.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن المسافرين تم ضبطهما لمحاولتهما دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.
ووفق المديرية العامة للجوازات؛ فقد تم توقيفهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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