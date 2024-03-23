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5 أفعال احذر ارتكابها خلال هطول الأمطار.. تحذير جديد من المرور

المرور الامطار
أرشيفية
أ أ
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أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم، تحذيرًا مهمًا لجميع قائدي المركبات، تزامنًا مع هطول أمطار.
وحذر "المرور" عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" من 5 أفعال، جاءت كالتالي:اضافة اعلان
1- المراوغة بين المركبات
2-عدم ترك مسافة آمنة
3- السرعة العالية
4- القيادة في تجمعات المياه
5- عبور الأودية والشعاب
وفي وقت سابق، حذرت عبر حسابها في منصة إكس، من أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

"المرور" يُحذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار

كما حذرت من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددة على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.
وأكدت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.

الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

وطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

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