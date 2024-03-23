المرور يجيب.. هل يمكن نقل سيارة باسمي ولم تخرج رخصة القيادة بعد؟

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يتم تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة الا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.



تسجيل المركبة:



المرور ونقل ملكية المركبة



جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مواطن قال فيه : " السلام عليكم، هل يمكن نقل سيارة باسمي ولم تخرج رخصة القيادة بعد؟".وأجاب المرور، بقوله : وعليكم السلام، فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة الا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة. سعدنا بتواصلك".أيضا أكدت الإدارة العامة للمرور، أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثير وجود المخالفات المرورية على نقل الملكية للمركبة.وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها: "وعليكم السلام، وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري".كذلك أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية خلو السجل الخاص بالمستفيد من القيود حتى يتم له السماح باستئجار سيارة داخلية.جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مواطن، قال فيه : "السلام عليكم .. هل إيقاف الخدمات يمنع استئجار سيارة داخلية".وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها : "وعليكم السلام، يلزم خلو السجل من القيود التي تمنع ذلك. يسعدنا تواصلك".

سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة



كذلك أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة.وبينت "المرور"، عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يمكنك السداد عن طريق القنوات البنكية المرتبطة بأنظمة المرور".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " كيف طريقة سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة؟ من أي منصة؟".