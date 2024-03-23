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اعتراف أحد المنفذين لهجوم موسكو.. وارتفاع حصيلة الضحايا لـ 115

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هجوم موسكو
أ أ
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ارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع يوم أمس الجمعة في صالة للحفلات بضاحية موسكو إلى 115 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن العدد سيستمر في الارتفاع على الأرجح.اضافة اعلان

حصيلة هجوم موسكو الدامي

وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيق في الجرائم الكبرى في بيان: “عثرت أجهزة الطوارئ على المزيد من الجثث أثناء إزالة الأنقاض. أصبحت حصيلة القتلى 115 شخصا”.

اعتراف أحد المنفذين

فيما نشرت قناة العربية نقلا عن قنوات روسية مقطع فيديو يبث اعترافات أحد المنفذين للهجوم، حيث قال إن إحدى  الجهات وعدته بمليون روبل مقابل قتل جميع المتواجدين في القاعة.
وسيستغرق البحث عن ضحايا بين أنقاض صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو والتي كانت هدفا لهجوم تبناه تنظيم داعش، أياما عدة وفق ما أعلن حاكم منطقة موسكو السبت.
وكتب أندري فوروبيوف على تلغرام بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيق الروسية ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 115 قتيلا، “يعمل المنقذون 24 ساعة على 24 في الموقع عثر على 20 جثة أخرى تحت الأنقاض. سيستمر العمل لأيام عدة”.


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