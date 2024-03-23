عاجل.. يصادف عيد الفطر.. حساب المواطن يكشف موعد صرف الدعم القادم

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين
حول موعد صرف الدفعة القادمة، حيث قال :" الدفعة القادمة تصادف يوم العيد هل
سيتم تقديمها قبل موعدها؟".
موعد صرف الدعم:ود الحساب بالقول :" يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل
شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
كشف حساب المواطن عن أقصى مدة للبقاء خارج المملكة للمستفيدين من برنامج الدعم لاستمرار حصولهم على الاستحقاق الشهري.
تواجد مستفيد حساب المواطن خارج المملكة وردًا على استفسار لأحد المتابعين: "هل السفر خارج المملكة لمده شهر يوقف حساب المواطن؟"، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".
أسباب نقص دفعة حساب المواطن او عدم نزولها تواجد أحد افراد الاسرة خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا
عدم أهلية أحد التابعين
دخل الأسرةاجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الاستحقاق في حال كان المبلغ صفر
اجمالي الدخل تجاوز حد الاعفاء من التناقص في حال كان المبلغ المستلم ناقص
ويمكنك استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق https://portal.ca.gov.sa
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن .
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.