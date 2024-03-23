عاجل.. يصادف عيد الفطر.. حساب المواطن يكشف موعد صرف الدعم القادم

أ أ

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين حول موعد صرف الدفعة القادمة، حيث قال :" الدفعة القادمة تصادف يوم العيد هل سيتم تقديمها قبل موعدها؟".



موعد صرف الدعم:



تواجد مستفيد حساب المواطن خارج المملكة



أسباب نقص دفعة حساب المواطن او عدم نزولها

عدم أهلية أحد التابعين



دخل الأسرة



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



ود الحساب بالقول :" يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".كشف حساب المواطن عن أقصى مدة للبقاء خارج المملكة للمستفيدين من برنامج الدعم لاستمرار حصولهم على الاستحقاق الشهري.وردًا على استفسار لأحد المتابعين: "هل السفر خارج المملكة لمده شهر يوقف حساب المواطن؟"، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".تواجد أحد افراد الاسرة خارج المملكة لأكثر من 90 يومًااجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الاستحقاق في حال كان المبلغ صفراجمالي الدخل تجاوز حد الاعفاء من التناقص في حال كان المبلغ المستلم ناقصويمكنك استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق https://portal.ca.gov.sa1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن .يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.