عاجل.. تحذير من تناول لحوم المواشي في هذه الفترة (فيديو)

أ أ

حذر المهتم في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء تناول لحوم المواشي في "فترة التحريم".

وأوضح في تصريحات لفضائية "الإخبارية" أن تناول لحوم المواشي في "فترة التحريم"، يُسبب أمراض الكبد والكلى وقد تصل إلى الأورام السرطانية.





وبين أن فترة التحريم" الخاصة المواشي والثروة الحيوانية تمتد لـ 70 يومًا ولا تقل أبدُا عن 30 يومًا.





لا تتناول اللحوم والبيض بهذه الفترة



pic.twitter.com/geiXRpzm22 #الإخبارية فيديو | المهتم في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء: يُنصح بعدم تناول لحوم المواشي في "فترة التحريم" لأنها قد تسبب أمراض الكبد والكلى وقد تصل إلى الأورام السرطانية #برنامج_120 May 17, 2024

يأتي هذا مع تحذير الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تناول اللحوم والبيض وغيرهما من المنتجات الحيوانية أثناء فترة السحب "التحريم" في الأدوية البيطرية.وأوضحت الهيئة، أن فترة التحريم هي الفترة الزمنية من بعد إعطاء العلاج للحيوان وحتى خروجه من جسمه، أو حتى وصوله إلى النسبة المسموح بها داخل جسم الحيوان إلى الحد الآمن الذي لا يؤثر على صحة الإنسان.ولفتت إلى أن هذه الفترة توضح على العبوة أو النشرة الداخلية للدواء، ويمكن أيضًا سؤال الطبيب البيطري أو الصيدلي الذي صرف الوصفة؛ حيث تختلف مدتها من دواء لآخر، وتؤثر بقايا الأدوية في المنتجات الحيوانية.وأوصت المربي بعدم بيع أو ذبح حيواناته أو طيوره قبل انتهاء فترة السحب، وعدم استهلاك اللحوم والحليب والبيض قبل انتهائها؛ علمًا بأن الهيئة تحدد الفترة على الأدوية وتُلزِم المربين والمنشآت باتباعها.