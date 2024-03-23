عاجل.. ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وصدم مركبات خاصة ورسمية

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل من محطة وقود، والسير بها بسرعة عالية.



صدم مركبات:



الإبلاغ عن مروجي المخدرات:



📹 | القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف تقبض على شخص لسرقته مركبة في وضع التشغيل من محطة وقود. pic.twitter.com/bcqIcrjRLV March 23, 2024