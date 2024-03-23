عاجل.. ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وصدم مركبات خاصة ورسمية

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قبضت القوة
الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل من محطة
وقود، والسير بها بسرعة عالية.
صدم مركبات:كما صدم المواطن، مركبات
خاصة ورسمية أثناء هروبه، فيما لم تسفر سرقة المركبة عن أي إصابات بشرية.
وجرى إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
الإبلاغ عن مروجي المخدرات:وتهيب الجهات
الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
📹 | القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف تقبض على شخص لسرقته مركبة في وضع التشغيل من محطة وقود. pic.twitter.com/bcqIcrjRLV— الأمن العام (@security_gov) March 23, 2024