عاجل.. أهم 10.. موافقة ملكية وتخفيض سداد المخالفات المرورية وسيول الرياض

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. "المرور" يحجز على أرصدتك البنكية في حال ارتكابك هذه المخالفة



تقويم التعليم: عليك بهذا الإجراء عند فقدان الرقم السري لـ"قياس"



عاجل ورسميًا.. مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات



عاجل.. اليوم.. بدء إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة والبنوك



عاجل.. التعليم تحدد موعد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات



عاجل.. الإعلان عن نتائج أضخم تقديم عسكري لدى وزارة الداخلية رجال



أمطار الرياض.. شاهد السيول تقطع دوار الفرشة شرق الأفلاج



صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائهم الرئيسة



تصريح عاجل من الموارد البشرية بشأن التعاقد مع العمالة المنزلية



بنسبة 50% .. الداخلية تعلن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها

