الخميس، 25 رمضان 1445 ، 04 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. موافقة ملكية وتخفيض سداد المخالفات المرورية وسيول الرياض

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. "المرور" يحجز على أرصدتك البنكية في حال ارتكابك هذه المخالفةاضافة اعلان


أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أنه تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 14 / 9 / 1443هـ، القاضي بتعديل المادة.. المزيد هنا

تقويم التعليم: عليك بهذا الإجراء عند فقدان الرقم السري لـ"قياس"


كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه عند فقدان الرقم السري للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم (قياس).. المزيد هنا

عاجل ورسميًا.. مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات


أعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات.. المزيد هنا

عاجل.. اليوم.. بدء إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة والبنوك


تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الحكومي والبنوك بنهاية دوام اليوم الخميس 25 رمضان، 4 إبريل 2024م.. المزيد هنا

عاجل.. التعليم تحدد موعد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات


حددت وزارة التعليم، موعد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج نور.. المزيد هنا

عاجل.. الإعلان عن نتائج أضخم تقديم عسكري لدى وزارة الداخلية رجال


أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.. المزيد هنا

أمطار الرياض.. شاهد السيول تقطع دوار الفرشة شرق الأفلاج


استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول اليوم الخميس.. المزيد هنا

صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائهم الرئيسة


صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح وسام الملك عبدالعزيز.. المزيد هنا

تصريح عاجل من الموارد البشرية بشأن التعاقد مع العمالة المنزلية


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية.. المزيد هنا

بنسبة 50% .. الداخلية تعلن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها


أعلنت وزارة الداخلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بنسبة 50%، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. المزيد هنا

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تصريح عاجل من الموارد البشرية بشأن التعاقد مع العمالة المنزلية

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لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة.. صدور تعديلات مجلس الوزراء على برنامج الزواج الصحي‏‎‏‎

بيان مهم من سفارة المملكة في الإمارات لجميع المواطنين

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