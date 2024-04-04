عاجل.. اليوم.. بدء إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة والبنوك

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تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الحكومي والبنوك بنهاية دوام اليوم الخميس 25 رمضان، 4 إبريل 2024م.





إجازة عيد الفطر للجهات الحكومية



إجازة عيد الفطر للعاملين بالبنوك



إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص



عدد أيام إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص



وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية.وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الجهات الحكومية تطبق ما ورد في لائحتها الإدارية آخذة في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ، والذي أقر أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.وأضافت : "أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تطبق ما ورد في المادة (127) الفقرة (ج)، والتي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال".وحدد البنك المركزي السعودي "ساما"، إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك من نهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان الموافق لـ 04 أبريل 2024م وتستأنف المؤسسات المالية عملها يوم الأحد 05 شوال الموافق لـ 14 أبريل 2024 (حسب تقويم أم القرى).ويتوجب على البنوك ومراكز الصرافة وشركات المدفوعات فتح عدد من الفروع إضافة إلى عدد من فروع مراكز التحويل في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان، والأماكن التي تستدعي، والمنافذ الحدودية والمطارات للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، مع إخطار "ساما" بأسمائها ومواعيدها.وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة العاملين بالقطاع الخاص تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 من إبريل 2024، ولمدة أربعة أيام.ودعت أصحاب العمل إلى التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.وفيما يلي إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص وغير الربحي:الثلاثاء 9 من إبريل 2024، آخر أيام شهر رمضان.الأربعاء 10 من إبريل 2024، غرة شوال وأول أيام عيد الفطر.الخميس 11 من إبريل 2024، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.الجمعة 12 من إبريل 2024، ثالث أيام عيد الفطر، وآخر أيام الإجازة.