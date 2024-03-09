عاجل.. حساب المواطن لشهر مارس.. ساعات على إيداع الدفعة الـ 76 قبل رمضان

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من المقرر أن يتم إيداع الدعم للدفعة الـ 76 من حساب المواطن شهر مارس، في حسابات المستفيدين، خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد 10 مارس، بمشيئة الله.



حساب المواطن للدفعة الـ 76



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



ما هي حالة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

