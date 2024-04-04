عاجل ورسميًا.. مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات

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أعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات.
وفيما يلي مواعيد الاختبارات:
- بداية اختبارات منتصف الفصل
1445/10/12هـ الموافق 21/4/2024م.
- بداية الاختبارات العملية والشفهية
1445/11/20هـ الموافق 28/5/2024م.
- بداية الاختبارات النهائية التحريرية
1445/11/27هـ الموافق 4/6/2024م.
الفصل الدراسي الثالث
وبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.
ومن المقرر أن يعود الطلاب لمقاعد الدراسة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر في 6/10/1445 الموافق 15/4/2024م.
وينتهي العام الدراسي 1445هـ مع نهاية دوام يوم الاثنين 4/12/1445هـ، الموافق 10/6/2024م فور الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية.