عاجل ورسميًا.. مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات

أ أ

أعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات.

وفيما يلي مواعيد الاختبارات:





- بداية اختبارات منتصف الفصل



- بداية الاختبارات العملية والشفهية



- بداية الاختبارات النهائية التحريرية



الفصل الدراسي الثالث



1445/10/12هـ الموافق 21/4/2024م.1445/11/20هـ الموافق 28/5/2024م.1445/11/27هـ الموافق 4/6/2024م.وبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.ومن المقرر أن يعود الطلاب لمقاعد الدراسة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر في 6/10/1445 الموافق 15/4/2024م.وينتهي العام الدراسي 1445هـ مع نهاية دوام يوم الاثنين 4/12/1445هـ، الموافق 10/6/2024م فور الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية.