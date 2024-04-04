تقويم التعليم: عليك بهذا الإجراء عند فقدان الرقم السري لـ"قياس"

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه عند فقدان الرقم السري للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم (قياس).

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين بعد فقدان الرقم السري: "نرجو منك إرسال تفاصيل طلبك عبر الخاص مع (الاسم ثلاثي ورقم الهوية ورقم الجوال الجديد) برسالة خاصة، حفاظًا على خصوصية بياناتك، ولتتم خدمتك بصورة أفضل".

يشار إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) يعنى بإجراء اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة الجامعية.

