صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائهم الرئيسة

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة , تبرع كل منهم بأحد أعضائهم الرئيسة.



وفيما يلي أسماء المتبرعين :



إبراهيم بن علي بن مهدي شيعان , إبراهيم بن ناصر بن سالم ال سعد الله , إبراهيم بن هويمل بن ابراهيم الهويمل , أحمد بن بالقاسم بن علي المحوري , أحمد بن جابر بن علي العيشي عسيري , أحمد بن سعد بن عبدالله ال زياد الشهراني , أحمد بن صقر بن مطر الشعيفاني الحربي , أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الشرقاوي , أحمد بن محمد بن موسى جراب عسيري.أحمد بن يوسف بن طالب الله ال موسى الشمراني , أمير بن فؤاد بن داود سندي , أمين بن سالمين بن سعيد با محيمود , أحمد بن بلقاسم بن احمد الشريف , أحمد بن عبدالله بن براهيم الحسون , أيمن بن سليمان بن أسعد المثيبي الفيفي , بندر بن جمعان بن عايض الصادري السلمي , تركي بن معزي بن سعود العواجي العنزي , تركي بن منصور بن وقاف الفريجي الرويلي.توفيق بن موسى بن أحمد الخسافي الفيفي , ثامر بن عبد الله بن محمد المزيني , جعفر بن موسى بن بافر الموسى , جواد بندر بن صغير بن هادي آل خلوفه حدادي , حامد بن حمد بن عبد الشملاني العنزي , حسن بن طاهر بن محمد تعشري عواجي , حسن بن عبدالرحمن بن حسن آل حسن الشمراني , حسن بن علي بن أحمد الظهيري الزهراني , حسين بن حمود بن مسفر المصارير .حسين بن علي بن محمد آل فطيح اليامي , حسين بن عواض بن محمد المسعودي القحطاني ,حمد بن فنيس بن سعادان آل مخلص اليامي , حمزه بن محمد بن عطيه جبلي , خالد بن احمد بن محمد آل عيدان الزهراني , خالد بن عبد الله بن غازي النفيعي , خبتي بن أحمد بن خبني الدميني الغامدي , زامل بن فلاح بن زامل الحنفه الشهراني , زكريا بن علي بن عبد الله آل صعبان الغامدي , زياد بن بدر بن عبد الرحمن الفواز , زياد بن محمد ابن مسفر آل دريهم القحطاني , سالم بن خميس بن صالح بن علي الهمامي , سعد بن معاج بن فيصل الأسلمي الشمري .سعد بن مقحم بن فهيد الحمضه السهلي , سعيد ابن عبدالله ابن عبد الله الصعيري الغامدي , سعيد بن بن جماعي بن سالم المحائلي , سعيد بن سعد بن جمعان آل مسعد اليامي , سلطان بن جميل بن عبدالله الفياض , سلطان بن سعيد بن محمد العمري , سلطان بن علي بن سعيد آل وسام الدوسري , سلطان بن محمد بن عبد العزيز الفريقري , سلمان بن فائز بن علي آل حسين الشهري , سهل بن سلمان بن دغيم الحراجين الدوسري , صالح بن فنخور بن عبدالله الأشجعي العنزي , طارق بن حميد بن حمود الصاعدي الحربي , عامر بن أحمد بن علي عسيري.عبد الرحمن بن حامد بن محمد الغانمي , عبد الرحمن بن عامر بن أحمد البارقي , عبد الرحمن بن عايض بن مضحي العماري القرني , عبد الرحمن بن عبد المحسن بن علي دهل , عبد الرحمن بن محمد بن معيض ال جرم القحطاني , عبد العزيز بن أحمد بن محمد الفهمي الزهراني, عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عائض آل سالم الوعله ,عبد العزيز بن فهد بن هارون إبراهيم ,عبد العزيز بن محمد بن حامد القرشي المالكي ,عبد العزيز بن محمود بن محمد فقيهي ,عبدالله أحمد بن علي بن محمد صغير ,عبد الله بن أحمد بن حسن مسودي ,عبد الله بن زيد بن أحمد العمري الزهراني.عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد الشهري ,عبد الله بن عبد المحسن بن علي العمري الحربي ,عبد الله بن عواد بن مطر الأسلمي الشمري ,صادق بن عبد العال بن سعود العبد العال ,عبد الله بن فهاد بن سالم الثنيان الشمري ,عبدالله بن بھي بن حسن عنوان ,يحي عبد المجيد بن محمد بن رويشد السبيعي العنزي ,عبده بن محمد بن بالقاسم أبو خياله البركاتي ,عثمان بن علي بن ابن ظافر آل ناصر القرني.عجب بن عبدالله بن عجب المليحي الشهراني ,عزام بن محمد بن سالم الحسيكي الحارثي ,عطيه بن يحي بن محمد بكري ,علي بن حسن بن علي زويج ,علي بن حسين بن مسفر عنكيص ,علي بن موسى بن محمد ملائكه النخلي ,عمار بن صالح بن حامد الملحس ,عمر بن إبراهيم بن محمد الرسيني ,عمر بن عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي ,عمرو بن حمزه بن محمد فاضل الشنقيطي ,عوض بن مهجع بن عوض الجعفري العنزي ,عيد بن سعيد بن محمد آل مصعفق ,عيسى بن عبد الله بن عيسى الجميلي الحربي ,عيسى بن هاشم بن محمد الهاشمي.فالح بن فهد بن عبد الله المصارير ,فراج بن فهد بن عبد الله المقابله الدوسري ,فيد بن صالح بن عبدالله المانعي ,فيصل بن أحمد بن سعيد الشهراني ,قاسم بن على بن يحي حريصي ,ماجد بن ابراهيم بن عيسى المعافى المالكي ,ماجد بن ناصر بن حسيان الغيبني الدوسري ,مازن بن حمود بن سرهيد الشطنان الرشيدي ,مبارك بن سعد بن محمد المسعودي الشمري ,مبارك بن غانم بن راشد الخياري الرشيدي ,محمد بن تركي بن محمد ال سعد القحطاني ,محمد بن حامد بن محمد ال زياده المالكي ,محمد بن سعد بن عائض ال سعد العمري ,محمد بن سليمان بن عبدالله البشري الحربي ,محمد بن صالح بن أحمد آل إبراهيم ,محمد بن صالح بن علي آل عويره الكربي ,محمد بن عبد الحليم بن أحمد محمد ,محمد بن عبد الله بن سعيد آل زريب الشهراني .محمد بن علي بن عبد الرحمن المحسن ,محمد بن علي بن عبدالله آل مرعي ,محمد بن علي بن عوض آل ظافره اليامي ,محمد بن محسن بن علي شبيلي كعبي ,محمد بن مسفر ابن سويد آل شريف الغامدي ,محمد بن مصطفى بن عبدالله البكري ,محمد بن مفرح بن سلمان حريصي ,محمد بن ناصر بن عبد الرحمن البرخيل ,محمد بن هادي بن إبراهيم خلاف شاجري ,محمد بن يحي بن عيسى كعبي ,مرزوق بن عائض بن هادي آل شايب القحطاني ,مشاري بن رباح بن نوران البراك الرشيدي, مشعل بن أحمد بن محمد عبدالله زعيران ,مشعل بن زعل بن مجعان الحزوى الحربي ,مشعل بن سعود بن علي الجميل ,مشعل بن فيصل بن عبد الله الراجح ,معتز بن مشبب ابن شبيب العصيمي ,ممدوح بن نور بن عسير العضيله المطيري .منصور بن محمد بن سالم الريامي ,موسى بن ضيف الله بن سرور العصيمي العتيبي ,ناصر بن محمد بن عبدالله الغيث ,هادي بن محمد بن فلاح آل شنان القحطاني ,هاشم بن موسى بن يحي كرشتي حكمي ,واصل بن علي بن فيصل البركاتي الشريف ,وائل بن محمد بن سالم مستور ,وليد بن خالد بن مرضي الوريكي الحازمي ,ياسر بنن صادق بن علي القطان ,يحي بن محمد أحمد النجعي ,يحي بن معيض بن مداوي آل زبنه القحطاني ,يزيد بن عايض بن احمد الرشده القرني ,يوسف بن سلمان بن مسلم الجعدي المالكي ,ابتهال بنت عبد الله بن محمد الحسن ,أسماء بنت عبد الله بن مفرح العجماء عسيري ,أشواق بنت محمد بن محمد الجربوع ,أفنان بنت عبد بن عبدالله الصواط ,الاء حمد بن عبد الرحمن بن عوده الكريم ,الجوهرة يوسف بن محمد بن هديب الحافي العتيبي ,الغاليه بنت صالح بن محمد النعيمه ,الهنوف بنت سلطان بن فالح الغريري الدوسري ,إيمان بنت هشام بن أمين جاوه .أحلام بنت سالم بن عبد المحسن الأحمدي ,حليمه بنت عبد الله بن أحمد الزهراني, ,حنان بنت دغش بن عميد الوابصي البلوي ,حوراء بنت عباس بن مناوس المناوس ,خلود بنت بخيت بن علي الغامدي ,خلود بنت فهد مشلح الغيني الشمري ,رجساء بنت فهيد بن سعد آل خليف ,رغد بنت علي بن محمد الشايع ,رفعه بنت سحمي بن داجي الهوامله ,رفعه بنت محمد بن راشد النتيفات ,رنا بنت حامد بن أحمد المولد ,رهف بنت خالد بن عبد الصمد الحاجي ,رهف بنت محمد بن جمعان الحميدي الزهراني ,رؤى بنت موسي بن هاشم سندي ,ريما محمد بن يحي بن أحمد أبو طالب صفحي ,ريهام بنت شرف بن عطيه المالكي ,زكيه بنت إبراهيم بن محمد عارف سمارن ,ساره بنت ناصر بن سريان العصيمي العتيبي ,ساميه بنت علي أحمد شولان ,سديم بنت علي بن سعيد هزازي ,سعديه بنت صالح بن شهوان آل مربع البحيري ,سلطانه بنت عبد العزيز بن ناصر الفايز ,سماهر بنت سالم بن محمد آل شريفة المنتشري ,شفاء بنت سلمان بن علي الحليسي الشراري ,صالحه بنت حسن بن عبد الرحمن الشهراني ,صالحه بنت سليمان بن حسن مجيلي ,صباح بنت إبراهيم بن أحمد خزان .عہد بنت حسن بن تميم المسردي القحطاني ,عهود بنت سالم بن سعين السبيعي العنزي ,عواطف بنت عبد الله بن حمد الحمود البازعي ,غلا بنت علي بن سعود الحسني العنزي ,فاطمه بنت محمد بن على حكمى, ,فجر بنت علي بن سعود الحسني العنزي ,فوزيه بنت عبدالرحمن بن يوسف رويله ,لمياء بنت فهد بن عبدالله آل هماس الشهراني ,ليلى بنت أحمد بن علي علوش مدخلي ,مرام بنت هادي بن عبدالله آل سعد الله كعبي ,مريم بنت عبد الله بن براهيم العبوش ,ملاح بنت علي بن حسن الملقب بن خاله العمري ,منى بنت محمد بن سوادي المضياني العنزي ,منيره بنت سليمان بن إبراهيم المزعل ,منيره بنت ضحيان بن عبيد النفيعي العتيبي ,مها بنت هادي بن راضي الشاوي الخالدي ,نجمه بنت حسين بن حاسن الكاشري الفهمي ,ندى بنت علي بن سفر السحيمي ,نوال بنت سعيد بن هادي القحطاني ,نوال بنت يحيى بن علي العبدلي ,نوره بنت حسين بن محمد محنشي ,هياء بنت ناصر بن محمد الخرعان الدوسري ,هيفاء بنت عشق بن عبيد السويداني القحطاني ,وجدان بنت محمد بن نطيعان الرويتعي ,وسن أبو طالب بن عبدالله بن مقبول حنشلي قيسي ,ولاء بنت عبد العزيز بن إبراهيم الورثان.صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة , تبرع كل منهم بأحد أعضائهم الرئيسة.وفيما يلي أسماء المتبرعين :إبراهيم بن علي بن مهدي شيعان , إبراهيم بن ناصر بن سالم ال سعد الله , إبراهيم بن هويمل بن ابراهيم الهويمل , أحمد بن بالقاسم بن علي المحوري , أحمد بن جابر بن علي العيشي عسيري , أحمد بن سعد بن عبدالله ال زياد الشهراني , أحمد بن صقر بن مطر الشعيفاني الحربي , أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الشرقاوي , أحمد بن محمد بن موسى جراب عسيري , أحمد بن يوسف بن طالب الله ال موسى الشمراني , أمير بن فؤاد بن داود سندي , أمين بن سالمين بن سعيد با محيمود , أحمد بن بلقاسم بن احمد الشريف .أحمد بن عبدالله بن براهيم الحسون , أيمن بن سليمان بن أسعد المثيبي الفيفي , بندر بن جمعان بن عايض الصادري السلمي , تركي بن معزي بن سعود العواجي العنزي , تركي بن منصور بن وقاف الفريجي الرويلي , توفيق بن موسى بن أحمد الخسافي الفيفي , ثامر بن عبد الله بن محمد المزيني , جعفر بن موسى بن بافر الموسى , جواد بندر بن صغير بن هادي آل خلوفه حدادي , حامد بن حمد بن عبد الشملاني العنزي , حسن بن طاهر بن محمد تعشري عواجي , حسن بن عبدالرحمن بن حسن آل حسن الشمراني , حسن بن علي بن أحمد الظهيري الزهراني , حسين بن حمود بن مسفر المصارير , حسين بن علي بن محمد آل فطيح اليامي , حسين بن عواض بن محمد المسعودي القحطاني ,حمد بن فنيس بن سعادان آل مخلص اليامي , حمزه بن محمد بن عطيه جبلي , خالد بن احمد بن محمد آل عيدان الزهراني , خالد بن عبد الله بن غازي النفيعي , خبتي بن أحمد بن خبني الدميني الغامدي , زامل بن فلاح بن زامل الحنفه الشهراني , زكريا بن علي بن عبد الله آل صعبان الغامدي , زياد بن بدر بن عبد الرحمن الفواز , زياد بن محمد ابن مسفر آل دريهم القحطاني.سالم بن خميس بن صالح بن علي الهمامي , سعد بن معاج بن فيصل الأسلمي الشمري , سعد بن مقحم بن فهيد الحمضه السهلي , سعيد ابن عبدالله ابن عبد الله الصعيري الغامدي , سعيد بن بن جماعي بن سالم المحائلي , سعيد بن سعد بن جمعان آل مسعد اليامي , سلطان بن جميل بن عبدالله الفياض , سلطان بن سعيد بن محمد العمري , سلطان بن علي بن سعيد آل وسام الدوسري , سلطان بن محمد بن عبد العزيز الفريقري , سلمان بن فائز بن علي آل حسين الشهري , سهل بن سلمان بن دغيم الحراجين الدوسري , صالح بن فنخور بن عبدالله الأشجعي العنزي , طارق بن حميد بن حمود الصاعدي الحربي , عامر بن أحمد بن علي عسيري , عبد الرحمن بن حامد بن محمد الغانمي , عبد الرحمن بن عامر بن أحمد البارقي , عبد الرحمن بن عايض بن مضحي العماري القرني , عبد الرحمن بن عبد المحسن بن علي دهل , عبد الرحمن بن محمد بن معيض ال جرم القحطاني .عبد العزيز بن أحمد بن محمد الفهمي الزهراني, عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عائض آل سالم الوعله ,عبد العزيز بن فهد بن هارون إبراهيم ,عبد العزيز بن محمد بن حامد القرشي المالكي ,عبد العزيز بن محمود بن محمد فقيهي ,عبدالله أحمد بن علي بن محمد صغير ,عبد الله بن أحمد بن حسن مسودي ,عبد الله بن زيد بن أحمد العمري الزهراني ,عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد الشهري ,عبد الله بن عبد المحسن بن علي العمري الحربي ,عبد الله بن عواد بن مطر الأسلمي الشمري ,صادق بن عبد العال بن سعود العبد العال.عبد الله بن فهاد بن سالم الثنيان الشمري ,عبدالله بن بھي بن حسن عنوان ,يحي عبد المجيد بن محمد بن رويشد السبيعي العنزي ,عبده بن محمد بن بالقاسم أبو خياله البركاتي ,عثمان بن علي بن ابن ظافر آل ناصر القرني ,عجب بن عبدالله بن عجب المليحي الشهراني ,عزام بن محمد بن سالم الحسيكي الحارثي ,عطيه بن يحي بن محمد بكري ,علي بن حسن بن علي زويج ,علي بن حسين بن مسفر عنكيص ,علي بن موسى بن محمد ملائكه النخلي ,عمار بن صالح بن حامد الملحس ,عمر بن إبراهيم بن محمد الرسيني ,عمر بن عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي ,عمرو بن حمزه بن محمد فاضل الشنقيطي ,عوض بن مهجع بن عوض الجعفري العنزي ,عيد بن سعيد بن محمد آل مصعفق ,عيسى بن عبد الله بن عيسى الجميلي الحربي ,عيسى بن هاشم بن محمد الهاشمي, فالح بن فهد بن عبد الله المصارير ,فراج بن فهد بن عبد الله المقابله الدوسري ,فيد بن صالح بن عبدالله المانعي.فيصل بن أحمد بن سعيد الشهراني ,قاسم بن على بن يحي حريصي ,ماجد بن ابراهيم بن عيسى المعافى المالكي ,ماجد بن ناصر بن حسيان الغيبني الدوسري ,مازن بن حمود بن سرهيد الشطنان الرشيدي ,مبارك بن سعد بن محمد المسعودي الشمري ,مبارك بن غانم بن راشد الخياري الرشيدي ,محمد بن تركي بن محمد ال سعد القحطاني ,محمد بن حامد بن محمد ال زياده المالكي ,محمد بن سعد بن عائض ال سعد العمري ,محمد بن سليمان بن عبدالله البشري الحربي ,محمد بن صالح بن أحمد آل إبراهيم ,محمد بن صالح بن علي آل عويره الكربي ,محمد بن عبد الحليم بن أحمد محمد ,محمد بن عبد الله بن سعيد آل زريب الشهراني ,محمد بن علي بن عبد الرحمن المحسن ,محمد بن علي بن عبدالله آل مرعي.محمد بن علي بن عوض آل ظافره اليامي ,محمد بن محسن بن علي شبيلي كعبي ,محمد بن مسفر ابن سويد آل شريف الغامدي ,محمد بن مصطفى بن عبدالله البكري ,محمد بن مفرح بن سلمان حريصي ,محمد بن ناصر بن عبد الرحمن البرخيل ,محمد بن هادي بن إبراهيم خلاف شاجري ,محمد بن يحي بن عيسى كعبي ,مرزوق بن عائض بن هادي آل شايب القحطاني ,مشاري بن رباح بن نوران البراك الرشيدي, مشعل بن أحمد بن محمد عبدالله زعيران ,مشعل بن زعل بن مجعان الحزوى الحربي ,مشعل بن سعود بن علي الجميل ,مشعل بن فيصل بن عبد الله الراجح ,معتز بن مشبب ابن شبيب العصيمي ,ممدوح بن نور بن عسير العضيله المطيري ,منصور بن محمد بن سالم الريامي ,موسى بن ضيف الله بن سرور العصيمي العتيبي ,ناصر بن محمد بن عبدالله الغيث ,هادي بن محمد بن فلاح آل شنان القحطاني ,هاشم بن موسى بن يحي كرشتي حكمي ,واصل بن علي بن فيصل البركاتي الشريف.وائل بن محمد بن سالم مستور ,وليد بن خالد بن مرضي الوريكي الحازمي ,ياسر بنن صادق بن علي القطان ,يحي بن محمد أحمد النجعي ,يحي بن معيض بن مداوي آل زبنه القحطاني ,يزيد بن عايض بن احمد الرشده القرني ,يوسف بن سلمان بن مسلم الجعدي المالكي ,ابتهال بنت عبد الله بن محمد الحسن ,أسماء بنت عبد الله بن مفرح العجماء عسيري ,أشواق بنت محمد بن محمد الجربوع ,أفنان بنت عبد بن عبدالله الصواط ,الاء حمد بن عبد الرحمن بن عوده الكريم ,الجوهرة يوسف بن محمد بن هديب الحافي العتيبي ,الغاليه بنت صالح بن محمد النعيمه ,الهنوف بنت سلطان بن فالح الغريري الدوسري ,إيمان بنت هشام بن أمين جاوه ,أحلام بنت سالم بن عبد المحسن الأحمدي ,حليمه بنت عبد الله بن أحمد الزهراني, ,حنان بنت دغش بن عميد الوابصي البلوي ,حوراء بنت عباس بن مناوس المناوس ,خلود بنت بخيت بن علي الغامدي ,خلود بنت فهد مشلح الغيني الشمري.رجساء بنت فهيد بن سعد آل خليف ,رغد بنت علي بن محمد الشايع ,رفعه بنت سحمي بن داجي الهوامله ,رفعه بنت محمد بن راشد النتيفات ,رنا بنت حامد بن أحمد المولد ,رهف بنت خالد بن عبد الصمد الحاجي ,رهف بنت محمد بن جمعان الحميدي الزهراني ,رؤى بنت موسي بن هاشم سندي ,ريما محمد بن يحي بن أحمد أبو طالب صفحي ,ريهام بنت شرف بن عطيه المالكي ,زكيه بنت إبراهيم بن محمد عارف سمارن ,ساره بنت ناصر بن سريان العصيمي العتيبي ,ساميه بنت علي أحمد شولان ,سديم بنت علي بن سعيد هزازي ,سعديه بنت صالح بن شهوان آل مربع البحيري ,سلطانه بنت عبد العزيز بن ناصر الفايز ,سماهر بنت سالم بن محمد آل شريفة المنتشري ,شفاء بنت سلمان بن علي الحليسي الشراري ,صالحه بنت حسن بن عبد الرحمن الشهراني ,صالحه بنت سليمان بن حسن مجيلي ,صباح بنت إبراهيم بن أحمد خزان ,عہد بنت حسن بن تميم المسردي القحطاني ,عهود بنت سالم بن سعين السبيعي العنزي.عواطف بنت عبد الله بن حمد الحمود البازعي ,غلا بنت علي بن سعود الحسني العنزي ,فاطمه بنت محمد بن على حكمى, ,فجر بنت علي بن سعود الحسني العنزي ,فوزيه بنت عبدالرحمن بن يوسف رويله ,لمياء بنت فهد بن عبدالله آل هماس الشهراني ,ليلى بنت أحمد بن علي علوش مدخلي ,مرام بنت هادي بن عبدالله آل سعد الله كعبي ,مريم بنت عبد الله بن براهيم العبوش ,ملاح بنت علي بن حسن الملقب بن خاله العمري ,منى بنت محمد بن سوادي المضياني العنزي ,منيره بنت سليمان بن إبراهيم المزعل ,منيره بنت ضحيان بن عبيد النفيعي العتيبي ,مها بنت هادي بن راضي الشاوي الخالدي ,نجمه بنت حسين بن حاسن الكاشري الفهمي ,ندى بنت علي بن سفر السحيمي ,نوال بنت سعيد بن هادي القحطاني ,نوال بنت يحيى بن علي العبدلي ,نوره بنت حسين بن محمد محنشي ,هياء بنت ناصر بن محمد الخرعان الدوسري ,هيفاء بنت عشق بن عبيد السويداني القحطاني ,وجدان بنت محمد بن نطيعان الرويتعي ,وسن أبو طالب بن عبدالله بن مقبول حنشلي قيسي ,ولاء بنت عبد العزيز بن إبراهيم الورثان.