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أمطار الرياض.. شاهد السيول تقطع دوار الفرشة شرق الأفلاج

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سيول الأفلاج
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول اليوم الخميس، وملأت وديان وميادين محافظة الأفلاج، نتيجة أمطار غزيرة على منطقة الرياض.اضافة اعلان

السيول تقطع دوار الفرشة شرق الأفلاج

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قطعت السيول دوار الفرشة شرق الأفلاج، مع تساقط أمطار غزيرة على الرياض مصحوبة بتقلبات جوية وطقس غير مستقر.

أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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