أمطار الرياض.. شاهد السيول تقطع دوار الفرشة شرق الأفلاج

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول اليوم الخميس، وملأت وديان وميادين محافظة الأفلاج، نتيجة أمطار غزيرة على منطقة الرياض.





السيول تقطع دوار الفرشة شرق الأفلاج





السيول تقطع دوار الفرشة

شرق الافلاج

الخميس ٢٥

4 إبريل 2024م

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. pic.twitter.com/hZfh0pJKMh السيول تقطع دوار الفرشةشرق الافلاجالخميس ٢٥ #رمضان ١٤٤٥هـ4 إبريل 2024م April 4, 2024

أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قطعت السيول دوار الفرشة شرق الأفلاج، مع تساقط أمطار غزيرة على الرياض مصحوبة بتقلبات جوية وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.