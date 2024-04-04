أمطار الرياض.. شاهد السيول تقطع دوار الفرشة شرق الأفلاج

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول
اليوم الخميس، وملأت وديان وميادين محافظة الأفلاج، نتيجة أمطار غزيرة على منطقة الرياض.
السيول
تقطع دوار الفرشة شرق الأفلاجوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قطعت السيول دوار الفرشة
شرق الأفلاج، مع تساقط أمطار غزيرة على الرياض مصحوبة بتقلبات جوية وطقس غير
مستقر.
📍— طقس (@tqqs) April 4, 2024
السيول تقطع دوار الفرشة
شرق الافلاج
الخميس ٢٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
4 إبريل 2024م
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أمطار
غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،
جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
فيديو | أمطار الخير تزين الأفلاج— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2024
بعدسة حمد الخريص#الإخبارية pic.twitter.com/PFXKqv5H8Y