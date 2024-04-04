عاجل.. الإعلان عن نتائج أضخم تقديم عسكري لدى وزارة الداخلية رجال

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أعلنت
الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج
القبول المبدئي للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.
الإعلان عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بوزارة الداخليةوأوضحت
أن الوظائف متاحة للعمل في قطاعات وزارة الداخلية، ومن أبرزها:
1 - حرس الحدود.
2 - كلية الملك فهد الأمنية.
3 - ديوان وزارة الداخلية.
4 - الهيئة العليا للأمن الصناعي.
5 - القوات الخاصة للأمن والحماية.
6 - المركز الوطني للعمليات الأمنية 911.
الرتب- عريف.
- جندي.
- وكيل رقيب.
- جندي أول.
وبينت أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر – توظيف" على هذا الرابط (اضغط هنا).
وأشارت إلى أن الحضور يكون بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نتيجة القبول عبر منصة (أبشر - توظيف).
ملاحظة مهمة-
التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ .
- قبول المتقدم مبدئيًا لا يعني قبوله نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
- تعتذر لجنة القبول عن استكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الالتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه .
ولمعرفة نتائج القبول (اضغط هنا).