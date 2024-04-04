تصريح عاجل من الموارد البشرية بشأن التعاقد مع العمالة المنزلية

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية.



تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية:

إنهاء عقد العمل:

إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل:

وتهدف المبادرة إلى تنظيم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل.وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لسعي الوزارة المستمر إلى:1-مراجعة تنظيمات سوق العمل.2- تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية، وتماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل.3- تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.4- حفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.وأوضحت الوزارة أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخول العامل للمملكة، فإنه يجب على العامل الخروج النهائي خلال 60 يوماً وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل.وفي حال إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل بعد تجاوز سنتين، فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يوماً من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل ، وقد وضعت الوزارة ضوابط محددة في حال الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل تسمح لصاحب العمل إلغاء بلاغ الانقطاع خلال 15 يوماً تبدأ من تاريخ تقديمه لأول مرة، وبعد ذلك يعد البلاغ نهائيًا إذا لم يكن لدى العامل طلب نقل خدمات عبر منصة مساند, أو خروج نهائي ، وتُقدم المبادرة خدمتين رئيستين:1-خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل.2- خدمة التنقل العمالي.وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445هـ.