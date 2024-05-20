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للمشاركين في حرب الأردن وسوريا.. قرعة علنية لتوزيع منح الأراضي بالباحة.. غداً الثلاثاء

أمانة منطقة الباحة
ارشيفية
أ أ
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تبدأ أمانة منطقة الباحة، غدًا الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لتوزيع منح الأراضي للمشاركين في حرب الأردن وسوريا الممنوحين بموجب الأوامر الساميةً، وعددهم 26 مواطنًا.اضافة اعلان
وذلك بعد أنْ قررت لجنة صلاحية الأراضي بعدم صلاحية الأراضي المسلَّمة لهم سابقًا والمقرر استبدالها لهم.

إجراء القرعة العلنية إلكترونياً:

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أنَّه سيتم إجراء القرعة العلنية لهم إلكترونيًّا بمقر مسرح الأمانة، وتبدأ القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، داعية الى إحضار كل منهم لنسخة واضحة من هويته الوطنية، مكتوبًا عليها رقم جواله، وعلى مَن لا يستطيع حضور القرعة في المواعيد المحدَّدة توكيل مَن يحضر نيابة عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، وفق المدينة.
وقالت: إنَّ مَن لم يحضر من المدعوين إجراءات قرعة توزيع الأراضي، أو لم يحضر مَن ينوب عنه بموجب وكالة شرعية حديثة، تنص على ذلك، فسوف تقوم لجنة المنح بالأمانة بإتمام وإنهاء إجراءات القرعة العلنية الإلكترونية الخاصَّة بهم، وفقًا للأنظمة والتعليمات.

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