الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أمين "الرياض": منصة الرقابة الذكية بالمدينة ترصد المخالفات بدون مراقبين ميدانيين

الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
أ أ
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أعلن الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن منصة الرقابة الذكية في المدينة تباشر رصد المخالفات بدون مراقبين ميدانيين.اضافة اعلان
وقال في المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض: "يوجد تحدٍ في المدينة يتمثل في توسعها بشكل كبير ومطرد جدًا، في ظل التوسع في عملية البناء، والطرق الجديدة"، مضيفًا: "تخيل لو أننا احتجنا أن نغطي المدينة بمراقبين ميدانيين على مدار 24 ساعة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع؟، تخيل عددهم، وكيفية إدارتهم؟".

التغطية الذكية لشوارع الرياض

وأكد أمير الرياض، أن "التغطية الذكية هي التي تحل الإشكالية، حيث تجوب جزء كبير من المركبات المدينة وتصور كافة شوارعها بشكل أسبوعي". 
وتابع: "هناك جهاز مركزي لتحليل الكم الكبير جدًا من البيانات وقراءة في نماذج الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معينة، حيث يتم تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق، وتصل نسبة الدقة إلى 90 في المئة".
وأوضح أمين الرياض، أن "التوجه القادم أن تكون كل سلسلة القيمة مؤتمتة وذكية، بحيث يتم معالجة المخالفة عقب إيقاعها على المخالف مباشرة، ودفع الغرامة".
وأشار إلى أن الأهم تحليل البيانات حول أين تكثر المخالفات، والحاجة ربما إلى تغيير اشتراطات البناء بالمدينة.

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