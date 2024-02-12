الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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وزارة الحج والعمرة..

عاجل.. تنبيهات مهمة عند القدوم من خارج المملكة.. ماذا عن المجوهرات والعملات الأجنبية؟

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
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دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن للإفصاح عن أية مبالغ وأغراض ثمينة تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال، كي تضمن سلاسة إجراءات الدخول عند القدوم من خارج المملكة وحسب الأنظمة المتبعة في المنافذ.اضافة اعلان

وتشمل الالأشياء التي يجب الإفصاح عنها ما يلي:


عند قدومك من خارج المملكة، وحسب الأنظمة المتبعة في المنافذ؛ يجب الإفصاح 
- الهدايا والأجهزة
- العملات الأجنبية
- المجوهرات والمعادن
- المبالغ النقدية

خطوات التسجيل لموسم الحج 1445هـ / 2024م


كذلك كشفت وزارة الحج عن خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ / 2024م للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة http://Localhaj.haj.gov.sa.

خطوات تسجيل الحجاج من داخل المملكة، المواطنون والمقيمون نظاميا عبر المسار الإلكتروني
1ـ الدخول على بوابة المسار الإلكتروني
2ـ اختيار إنشاء حجز جديد
3ـ تعبئة البيانات المطلوبة
4ـ الموافقة على الشروط والأحكام
5ـ التحقق من بيانات المتقدم عبر النظام
6ـ إضافة مرافق "مواطن أو مقيم" أو إضافة محرم " الزوج، الأخ، الأب" وكلاهما اختياري
7ـ اختيار باقة الحج
8ـ ادخال بيانات الحساب البنكي
9ـ اختيار طريقة السداد
 "دفعة كاملة أو دفع جزئي"
10ـ اتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.

احرص قبل التسجيل على الآتي:

"الحج والعمرة" تبين تعليمات سداد قيمة الحجز:
- سداد الحجز يتم إلكترونيا فقط وذلك عبر نظام "سداد"
- مهلة سداد الدفعة الثانية إلى موعد أقصاه 1445/09/20ھ والدفعة الثالثة إلى موعد أقصاه 1445/10/20ھـ - بعد تاريخ 01/09/1445هـ لا يمكن اختيار السداد بالدفع الجزئي

الشروط والأحكام للتسجيل في برنامج الحج 1445هـ

وأعلنت الوزارة الشروط والأحكام لاختيار الحاج برنامج الحج والتسجيل بالحملات بعد منح التصاريح لموسم الحج 1445هـ / 2024م
ـ يجب على الحاج اختيار برنامج الحج لإحدى حملات الحج المعتمدة عبر التطبيق الذكي او الموقع الالكتروني، وفي حالة عدم اختيار حملة خلال المدة المحددة يلغى تصريح الحج للموسم.
ـ يكون العقد الإلكتروني ملزم للطرفين، وعليه يتم التوقيع عليه إلكترونياً عبر التطبيق الرسمي أو الموقع الرسمي للهيئة.
ـ تعتمد الحملة الحاج المسجل لديها بعد إنهاء جميع الاجراءات المالية والادارية معه ويعد اقرار منها بتوقيع العقد الإلكتروني.


اعتماد العقد من الحاج والحملة 

ـ يتم اعتماد العقد من قبل الحاج أولاً ثم الحملة عبر النظام الإلكتروني.
ـ يسمح للحاج بتغيير برنامج الحملة لمرة واحدة فقط خلال (48 ساعة) من وقت الاختيار الأول، وفي حالة مرور مدة (48 ساعة) على الاختيار يعتبر التسجيل بالحملة مؤكدا ويسقط حق الحاج في التغيير إلا بموافقة الحملة المسجل لديها.
ـ يحق للحملة تخفيض سعر برامج خدماتها للموسم عبر النظام الالكتروني ويسري سعر آخر تخفيض لبرنامج الحملة على جميع الحجاج المسجلين بنفس البرنامج.

ماذا يفعل الحاج إذا أراد الإعتذار عن الحج؟

ـ في حال رغبة الحاج الاعتذار عن الحج وفسخ العقد مع الحملة يتم ذلك ودياً وبالتراضي بين الطرفين على النحو التالي:
1ـ قبل إغلاق النظام وترحيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني: تقوم الحملة بإرجاع كامل المبلغ للحاج.
2ـ بعد إغلاق النظام وترحيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني: يقوم الحاج بدفع كامل المبلغ للحملة.
3ـ تلتزم الحملة بتنفيذ جميع بنود برنامج الحج المعتمد بالنظام بكل دقة وأمانة، وأي إخلال من طرفها بتنفيذ بنود هذا العقد يحق للحاج تقديم شكوى ضد الحملة، وفي حال عدم تسوية النزاع ودياً، تختص محاكم دولة الإمارات بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.


يخضع استرداد قمية تذاكر السفر للنظم المعمول بها

ـ تخضع استرداد قيمة تذاكر السفر بموسم الحج للنظم المعمولة بها لدى شركات الطيران بالدولة.
ـ تتكفل الحملة بتسليم الحاج تصريح الحج بعد إنهاء جميع الاجراءات وقبل سفر الحاج.
ـ للحملة قرار المبيت في مزدلفة والتعجل في يومين من منى حسب برنامج الحملة المعد مسبقا والمتفق عليه ويتحمل الحاج المسؤولية خلاف ذلك.
ـ في حالة وجود أية شروط أو طلبات إضافية أو التزامات أخرى، يجب أن تُذكر في العقد قبل التوقيع عليه واعتماده من الطرفين.

التزام الحاج والحملات خلال موسم الحج بالتعليمات

ـ يلتزم الطرفان (الحملات والحاج) خلال موسم الحج بالتعليمات الصادرة عن كلاً من:
1ـ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
2ـ مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة في الاراضي المقدسة.
3ـ الجهات المختصة بالأراضي المقدسة.

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