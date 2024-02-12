الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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"الحصيني" يحذر من حالة مطرية وأجواء باردة على المملكة ودول الخليج

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة مع أجواء باردة على المملكة ودول الخليج.

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"الحصيني" يحذر من حالة مطرية وأجواء باردة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس، أن الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ تتمركز على الإمارات بأمطار غزيرة وحبات برد.

أمطار متوقعة على هذه المناطق الـ 24 ساعة القادمة

وأضاف أنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الاثنين وحتى غد الثلاثاء على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان وعسير ونجران بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد.


وبين أن الحالة تمتد الأمطار إلى دول الخليج العربي بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وأحيانًا غزيرة جدًا وحبات برد، واحتمال تشكل سحب عملاقة خاصة على الإمارات وسلطنة عمان مع سيول قوية ورياح.

أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.


وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.


تكوّن الضباب الكثيف على 9 مناطق

في حين يستمر التوقع بتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والحدود الشمالية.

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