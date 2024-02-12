عاجل.. شرط الحصول على منحة الزواج من التأمينات

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شرط حصول وريثة المشترك المتوفى على منحة الزواج.





منحة الزواج تُصرف لمرة واحدة



حياك الله

تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة ويتم ايقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهر من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب.

نسعد بخدمتكم. — العناية بالعملاء (@GosiCare) February 11, 2024

شرط التأمينات لتقديم منحة الزواج



وقالت عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة".وأضافت: "ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب".وتشترط التأمينات أن يكون مورّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.وتقول إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها".وأوضحت أنه "إذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".