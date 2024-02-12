عاجل.. طريقة تقديم اعتراض على نتيجة أهلية المستفيد الرئيس في حساب المواطن الدفعة 75

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أتاح حساب المواطن للمسجلين في برنامج الدعم، تقديم اعتراض على نتائج أهلية الدفعة 75 - لشهر فبراير التي تم إيداعها أمس في حسابات المستفيدين.

ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).





كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

