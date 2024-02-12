الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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عاجل.. الجوازات تعلن عن خدمة الإبلاغ عن فقدان الإقامة.. 6 خطوات للتفعيل

الجوازات
الجوازات
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أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل خدمة الإبلاغ عن فقدان الإقامة وخطوات الوصول لها من خلال بوابة مقيم. اضافة اعلان

الإبلاغ عن فقدان الإقامة


وأوضحت الجوازات، أنه يمكن للمنشآت الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم عبر خطوات سهلة ويسيرة.

 خطوات الوصول للخدمة:


- الدخول لبوابة مقيم
- البحث عن مقيم
- إضافة رقم الإقامة
- عرض ملف المقيم
- اختيار خدمات الجوازات
- اختيار الإبلاغ عن فقدان الإقامة

قرارات إدارية


وكانت المديرية العامة للجوازات قد أصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (16846) قرارًا إداريًا خلال شهر رجب 1445هـ.

 

الجوازات والمخالفين


والقرارات صدرت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.


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