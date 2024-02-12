الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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بشرى من وزير الشؤون البلدية بشأن الخدمات العامة بالمدن الذكية (فيديو)

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وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل
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قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن المدن الذكية تكتمل فيها جميع الخدمات العامة وتسخرها لتحسين جودة الحياة.اضافة اعلان

بشرى بشأن الخدمات العامة بالمدن الذكية

وفي كلمته خلال انطلاق المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض، أكد أن رؤية 2030 ألهمتها الانطلاق في رحلتنا لإعادة تشكيل المشهد الحضري لمدننا.

وأوضح أن رؤية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد هي حلم كبير استثمر كل إمكانات وقدرات المملكة لتنعكس هذه النهضة إيجابًا على المنطقة بأكملها.

البحث عن المواهب واستقطاب المميزين

وبين أن دعم القيادة وطموح المملكة، جعل الجميع يبحثون عن التجارب المميزة ويستقطبون النماذج الاستثنائية للعبور والانطلاق نحو الرحلة الطموحة بإعادة تشكيل المشهد الحضري للمدن.

انطلاق أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض

ويشهد اليوم الاثنين 12 من فبراير 2024، انطلاق أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض، والذي سيعقد في يومي 12 و13 من فبراير، وتقوم "سدايا" بتنظيمه بالتعاون مع كلٍ من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية، حيث سيكون المنتدى تحت شعار "حياة أجود"، وسيشارك به 40 دولة سيمثلهم ما يزيد عن 80 متحدثًا.

وتستضيف العاصمة الرياض، اليوم وغدًا أعمال منتدى المدن الذكية العالمي والذي يضم نخبة من أفضل الخبراء بالعالم بمجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء المدن الذكية، ويعد هذا المنتدى من الأحداث المهمة بتاريخ المملكة، حيث يسهم برسم مستقبل المدن الذكية، وبذلك يسهم في تحقيق نهضة حضرية مستدامة، كما يسهم في تحسين جودة الحياة.

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