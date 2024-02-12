الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تتحقق من حالة حجزك في الحج من داخل المملكة؟

وزارة الحج1
وزارة الحج والعمرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت وزارة الحج والعمرة على أنه يجب بعد إكمال إجراءات التسجيل للحج من داخل المملكة، التحقّق من حالة حجزك عبر تطبيق نسك أو موقع وزارة الحج والعمرة.اضافة اعلان

كيفية تأكيد الحجز لحجاج الداخل 

وقالت إن الحجز لأداء حج 1445 هـ/ 2024م المؤكد للحجاج من داخل المملكة للمواطنون والمقيمون نظاميا، يكون مؤكدًا وفقا للتالي:
1ـ انطباق الشروط على المتقدم ومرافقيه
2ـ صحة المعلومات وتطابقها مع البيانات الحكومية
3ـ الحجز مؤكد مع شرط سداد الدفعات في وقتها

ويصل إشعار تأكيد الحجز عبر:

ـ وصول رسالة نصية على الهاتف المسجل
ـ ظهور حالة الحجز المؤكد على موقع الوزارة أو تطبيق نسك

بدء التسجيل لحجاج الداخل

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق نسك.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "لضيوف الرحمن من داخل المملكة، تعلن وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك".

أسعار باقات حجاج الداخل

وكشفت الوزارة 4 باقات لحجاج الداخل على النحو التالي:
الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج)
الباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى)
الباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات)
الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي)
وتشمل جميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (برًا أو جوًا).

اقرأ أيضا

وزير الطاقة يرعى افتتاح مصنع "دسر" "وبيكر هيوز" لتصنيع المواد الكيماوية بالجبيل

المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12209 نقطة

لتوطين صناعة الطائرات.. "مدن" تستقطب استثمارات بـ 130 مليون ريال

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 11 فبراير.. اليورو يُسجل 4.04 ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook