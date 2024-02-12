كيف تتحقق من حالة حجزك في الحج من داخل المملكة؟

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أكدت وزارة الحج والعمرة على أنه يجب بعد إكمال إجراءات التسجيل للحج من داخل المملكة، التحقّق من حالة حجزك عبر تطبيق نسك أو موقع وزارة الحج والعمرة.





كيفية تأكيد الحجز لحجاج الداخل



ويصل إشعار تأكيد الحجز عبر:



بدء التسجيل لحجاج الداخل



أسعار باقات حجاج الداخل



وقالت إن الحجز لأداء حج 1445 هـ/ 2024م المؤكد للحجاج من داخل المملكة للمواطنون والمقيمون نظاميا، يكون مؤكدًا وفقا للتالي:1ـ انطباق الشروط على المتقدم ومرافقيه2ـ صحة المعلومات وتطابقها مع البيانات الحكومية3ـ الحجز مؤكد مع شرط سداد الدفعات في وقتهاـ وصول رسالة نصية على الهاتف المسجلـ ظهور حالة الحجز المؤكد على موقع الوزارة أو تطبيق نسكوكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق نسك.وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "لضيوف الرحمن من داخل المملكة، تعلن وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك".وكشفت الوزارة 4 باقات لحجاج الداخل على النحو التالي:الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج)الباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى)الباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات)الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي)وتشمل جميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (برًا أو جوًا).