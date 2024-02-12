عاجل.. اليوم.. بدء التسجيل للطالبات في اختبارات التحصيل الدراسي الورقي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطالبات اليوم الاثنين 12 من فبراير، من خلال موقع المركز الوطني للقياس..

يأتي ذلك بعد أسبوع من فتح باب التسجيل للطلاب، ومن المقرر أن يستمر التسجيل المبكر حتى 5 من إبريل 2024.



التسجيل في اختبار التحصيل الورقي



فترات الاختبار



اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



رسوم اختبار التحصيل الدراسي

