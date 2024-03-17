عاجل.. خطوة بخطوة.. تعرف على نتيجة الاعتراض على دفعات حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراض على الدفعات المالية لبعض المستفيدين.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول أسباب تأخر نتيجة الاعتراض على دفعة فبراير: "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي في أقرب وقت ممكن".

وأبرز خطوات الاعتراض معرفة حالة الاعتراض على النحو التالي:

- الدخول إلى حسابك.

- الدفعات المالية.

- اعتراضاتي.

- الاعتراضات الحالية.



وعليكم السلام ، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك ( الدفعات المالية، اعتراضاتي ، الاعتراضات الحالية)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 16, 2024



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

