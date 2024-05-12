الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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نائب أمير مكة يقف على مستوى جاهزية المرافق بالمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن

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جانب من الاجتماع
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للوقوف على مدى جاهزية الاستعدادات بالمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن، رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر الإمارة بجدة.اضافة اعلان

سير الأعمال في المشاريع:

وناقشت اللجنة، سير الأعمال في المشاريع المستهدف الانتهاء من تنفيذها لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي، ومراجعة خطط عدد من الجهات المعنية بتقديم الخدمات بدءًا من مرحلة استقبال الحجاج وإقامتهم في مكة المكرمة، وأدائهم للمناسك.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جاهزية جميع ساحات ومرافق المسجد الحرام ومحطات النقل، ومناقشة مستوى جاهزية المرافق بالمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم في يسر وطمأنينة.

الهيئة العامة للطرق:

نفذت الهيئة العامة للطرق حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على شبكة طرق المدينة المنورة.
يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الهيئة جاهزية جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج هذا العام.

جاهزية طرق المدينة لاستقبال ضيوف الرحمن

 وقامت الهيئة بمسح وتقييم أكثر من 3000 كم من طرق المدينة المنورة، مع كشط وإعادة سفلتة 132 كم، ومعالجة العديد من الحفر والتشققات على الطرق بطول 21 كم.
مع مسح وصيانة أكتاف الطريق بطول 1017 كم، إضافة إلى إزالة 1180 مترًا مكعبًا من الكثبان الرملية على حرم الطريق، إلى جانب تنظيف أكثر من ألف موقع لمجاري الأودية.
 وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الهيئة العامة للطرق على توفير شبكة طرق ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، مما يسهل عملية تنقلهم عبر شبكة طرق المملكة، والتي تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها.

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