عاجل.. للطلاب والمعلمين.. كم يتبقى على بداية إجازة عيد الفطر؟

أ أ

من المقرر أن يحصل المعلمون والطلاب في مختلف مدارس المملكة على إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 1445/9/18هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.





إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث



إجازة نهاية العام الدراسي



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.يُشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على عدد 10 إجازات رسمية للطلاب.كما يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.