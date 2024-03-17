الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. للطلاب والمعلمين.. كم يتبقى على بداية إجازة عيد الفطر؟

تعليق الدراسة
إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية دوام الخميس 1445/9/18هـ
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

من المقرر أن يحصل المعلمون والطلاب في مختلف مدارس المملكة على إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 1445/9/18هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.اضافة اعلان

إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث

ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

يُشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على عدد 10 إجازات رسمية للطلاب. 
كما يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

اقرأ أيضا

عاجل.. تنبيه مهم من "التأمينات" لمن تم استبعاده من العمل

مشهد مذهل لحبات برد تحطم سيارة مواطن

عاجل.. منها الرياض ومكة..توقعات بازدياد التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة على هذه المناطق

الأحد 7 رمضان.. أهالي هذه المنطقة أول من يتناولون طعام الإفطار

الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار في المركز الإسلامي بنيبال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تعليق الدراسة 8:13 م الجمعة، 15 مارس 2024

عاجل.. عدد أيام الدراسة في رمضان وموعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر للطلاب

تعليق الدراسة 2:09 م الخميس، 14 مارس 2024

عاجل.. بالتواريخ وعدد الأيام.. الإجازات المتبقية من العام الدراسي

تعليق الدراسة الحضورية 12:12 ص السبت، 02 مارس 2024

عاجل.. انطلاق الفصل الدراسي الثالث الأحد.. تعرف على عدد أيام الدراسة في رمضان

الطلاب يؤدون الاختبارات 11:09 ص الأحد، 25 فبراير 2024

عاجل.. مفاجأة حول عدد أيام الدراسة في شهر رمضان