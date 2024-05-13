الإثنين 5 ذي القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت
الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 5 ذي القعدة 1445 هجرية، الموافق 13
مايو 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الإثنين 5 ذو القعدة 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:25 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:49.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:13 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 5 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:20
المدينة – 4:12
الرياض – 3:44
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:35
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:52
المدينة – 6:58
الرياض – 6:30
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:22
المدينة – 8:28
الرياض – 8:00