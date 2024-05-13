الإثنين 5 ذي القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 5 ذي القعدة 1445 هجرية، الموافق 13 مايو 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 5 ذو القعدة 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:25 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:49.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:13 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 5 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:20المدينة – 4:12الرياض – 3:44○ موعد أذان الظهرمكة – 12:18المدينة – 12:18الرياض – 11:50○ موعد أذان العصرمكة – 3:35المدينة – 3:44الرياض – 3:16○ موعد أذان المغربمكة – 6:52المدينة – 6:58الرياض – 6:30○ موعد أذان العشاءمكة – 8:22المدينة – 8:28الرياض – 8:00