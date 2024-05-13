الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 5 ذي القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 5 ذي القعدة 1445 هجرية، الموافق 13 مايو 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 5 ذو القعدة 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:25 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:49.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:13 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 5 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:20
المدينة – 4:12
الرياض – 3:44
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:35
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:52
المدينة – 6:58
الرياض – 6:30
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:22
المدينة – 8:28
الرياض – 8:00

اقرأ أيضا

"الموارد البشرية": مليون عامل استفادوا من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

نائب أمير مكة يقف على مستوى جاهزية المرافق بالمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن

أخبار السعودية.. حقيقة زواج المسيار أمام المحاكم والسجن لمن يفعل هذا الأمر في الضمان الاجتماعي

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مواطن تخلص من زوجته بطريقة بشعة بالشرقية

غلق نهائي.. عقوبات على منشأة لصيانة السيارات لارتكابها جريمة التستر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 2:15 ص الأحد، 12 مايو 2024

مواقيت الأحد 4 ذو القعدة .. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 2:01 ص الجمعة، 10 مايو 2024

الجمعة 2 ذو القعدة .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 1:04 ص الإثنين، 06 مايو 2024

الإثنين 27 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 1:16 ص الثلاثاء، 23 أبريل 2024

الثلاثاء 14 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة