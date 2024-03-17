تحذير عاجل من الموارد البشرية: هذا التصرف يمنع صرف الضمان الاجتماعي

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اشترطت وزارة الموارد البشرية، الإفصاح عن أي تغييرات قد تطرأ على بيانات المستفيدين من نظام الضمان المطور لاستمرار صرف المعاش.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان تغيير رقم الجوال المسجل في "أبشر" إلى رقم جديد يؤثر على الضمان الاجتماعي أم لا؟.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يجب على المستفيد تحديث البيانات وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال (15) يومًا من حدوث التغيير".



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يجب على المستفيد تحديث البيانات وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال (15) يومًا من حدوث التغيير.



نسعد بخدمتك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 16, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.- الإقامة الدائمة في المملكة.- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.- التأكيد على البيانات المدخلة.- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.