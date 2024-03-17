عاجل.. بشرى من "المرور" بخصوص هذه النوعية من المخالفات

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا يحمل بشرى سارة بخصوص بعض المخالفات.





بشرى من "المرور" بخصوص هذه النوعية من المخالفات



وحول سؤال يقول:" كيف أقدم اعتراضًا على مخالفة من عسكري، حيث جاءت الرسالة مكتوب عليها لا يمكن الاعتراض"، أوضحت على حسابها في منصة إكس، بضرورة مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

@eMoroor كيف اقدم اعتراض على مخالفه من عسكرى جات الرساله مكتوب عليها لايمكن الاعتراض March 16, 2024

"المرور" يحذر من مخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريال



فيما كشفت الإدارة أن غرامة استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة تصل قيمتـها إلى 900 ريال كحدٍ أعلى.وشددت على أن استخدام الهاتف أثناء القيادة فعل متهور يعرض صاحب المركبة ومن حوله لخطر الحوادث.وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية ارتداء حزام الأمان من قائدي المركبات، للمحافظة على سلامتهم الشخصية وسلامة المرافقين.وقالت إدارة المرور، إن التزام قائد المركبة بحزام الأمان يعزز من سلامته، ويمنع ارتكاب مخالفات خطيرة، مبينة أن هناك ثلاثة احتمالات لتضرر قائد المركبة والمرافقين يمنعهم حزام الأمان وهي كما يلي:1 - مخالفة حزام الأمان.2 - مخاطر إهمال حزام الأمان.3 - الاصطدام بالزجاج الأمامي.4 - الاندفاع والسقوط خارج المركبة.5 - الاصطدام بمقود المركبة أو الباب وغيرها.6 - مخالفة الحزام تقع حسب جدول غرامات المخالفات المرورية الجديد في المملكة، بالفئة الثالثة، حيث تم بدء العمل بهذا النظام في عام 2020.