"الموارد البشرية": مليون عامل استفادوا من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت "حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي".



تطوير سياسة وإجراءات العلاقة التعاقدية:



العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل:



وحسب تقرير حديث للوزارة، فإنه وفقاً للمبادرة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، المنبثقة من رؤية 2030، تم خلالها تطوير سياسة وإجراءات العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الواحد بالتعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين.وكذلك تحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي؛ مما ساهم في رفع جاذبية سوق العمل، ورفع تنافسيتها، وعزز جاذبيتها للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.وأعلنت الوزارة، انخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%.يذكر، أن الضوابط الخاصة لاستفادة العامل الوافد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستختص بالعمالة "المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له المملكة، وأن يكون العامل على رأس العمل، مع عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل، والالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق، وفق عكاظ.وأعلنت الوزارة، أن مبادرة التسوية الودية أحدثت نقلة نوعية في حل القضايا العمالية ومحاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع، ومحاولة الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين، إن أمكن ذلك.أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوماً من تاريخ أول جلسة، عبر نظام إلكتروني متكامل، كما تم تدريب منسوبي التسوية الودية في مناطق المملكة كافة، وكان لذلك أثر إيجابي على نسبة القضايا التي حُلّت ودياً دون اللجوء للقضاء، إذ وصلت نسبة الصلح في التسوية الودية إلى 77%.