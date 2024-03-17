الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

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استقبال الطلبات بدءًا من اليوم.. 3 شروط للاعتكاف بالمسجد الحرام

الاعتكاف - المسجد الحرام
الاعتكاف المسجد الحرام
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى اكتمال العدد.اضافة اعلان

شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام

وحددت الهيئة شروط الاعتكاف على النحو التالي: 
- الموافقة على التعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها.
- الالتزام بالدخول للاعتكاف في الوقت المحدد يوم 20 رمضان.
- أن لا يقل عمر المعتكف عن 18 سنة.
ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (من هنا).

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