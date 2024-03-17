استقبال الطلبات بدءًا من اليوم.. 3 شروط للاعتكاف بالمسجد الحرام

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أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى اكتمال العدد.





شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام

