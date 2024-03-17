عاجل.. شخص حذف حساب المواطن بعد انقطاعه 5 شهور.. هل يستحق الدعم الشهري بأثر رجعي؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل شخص، يطالب بالحصول على الدعم بأثر رجعي، بعد أن انقطع عنه حساب المواطن مدة خمسة شهور.



الحصول على دعم المواطن بأثر رجعي:



سن التسجيل في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا انقطع عني حساب المواطن 5 شهور وحذفته وقدمت من جديد وأعطوني 530 ونحن خمسه أشخاص.. هل يرجعون إليّ الخصم بأثر رجعي.. أفيدوني مشكورين".وجاء الرد :" في حال تم حذف الحساب وتقديم طلب جديد سيشملك الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة، ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التسجيل في البرنامج واحتساب السن المحدد بالهجري أم بالميلادي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. عندي أختي مواليد 2006/3/1 العمر 18سنة هل أقدر أسجلها في حساب المواطن كمستقل ويش الشروط.. وهل العمر يقبل؟".وتساءل أيضا :" عفوا العمر 18 بالهجري هل يلزم أن العمر يكون بالميلادي 18 وشكرا".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام ، يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة الموقع والدخول إلى حسابها (ملف المستفيد- المرفقات".أيضا أوضح البرنامج أيضا أن في رده أنه يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري.